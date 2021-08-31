Balayı yolunda trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı Samsun'da toprağa verildi
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Balayı yolunda trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı Samsun'da toprağa verildi

Balayı yolunda trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı Samsun'da toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Kırıkkale-Çorum yolunda trafik kazasında yaşamını yitiren sağlık çalışanı Emine Altun, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Kırıkkale-Çorum yolunda trafik kazasında yaşamını yitiren sağlık çalışanı Emine Altun, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

İlçede 3 gün önce dünyaevine giren Havza Devlet Hastanesinde laboratuvar teknisyeni 32 yaşındaki Emine Altun, dün balayına giderken eşi Recep Altun'un kullandığı 55 ABA 777 plakalı otomobilin, Kırıkkale-Çorum kara yolu köy pazarı yakınlarında yol kenarındaki bariyerle çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Altun için çalıştığı hastanenin önünde tören düzenlendi.

Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Keçeci, törende yaptığı konuşmada, "Emine kardeşimiz çok elim bir şekilde aramızdan ayrıldı. Kelimeler ile acımızı tarif edemiyorum. 2018 yılından bu yana hastanemizde çalışan, çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Elim bir trafik kazası sonucu çok erken bir yaşta aramızdan ayrıldı. Allah kalanlarına sabır versin. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Yalçın Büyükkarabacak ise sağlık çalışanları olarak bir arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Törenin ardından Doğançayır Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılınan Altun, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Emine Altun'un, aynı kazada yaralanan eşi Recep Altun, erkek kardeşi Ahmet Erdemir, yakınları ile Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, sağlık çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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Balayı yolunda trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı Samsun'da toprağa verildi - Haberler
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