BALAYI YOLUNDA HAYATINI KAYBEDEN HEMŞİRE TOPRAĞA VERİLDİ

ZONGULDAK'ta, 12 Temmuz'da Cenker Yılmaz ile evlenen ve balayına giderken meydana gelen kazada yaşamını yitiren hemşire Ceylan Yılmaz (26), gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

ZONGULDAK'ta, 12 Temmuz'da Cenker Yılmaz ile evlenen ve balayına giderken meydana gelen kazada yaşamını yitiren hemşire Ceylan Yılmaz (26), gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenker Yılmaz, eşinin Zonguldak'taki cenazesine tedavi gördüğü Ankara'daki hastaneden ambulans ile gelerek sedye ile katıldı.Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Genel Yoğun Bakım Servisi'nde görevli hemşire Ceylan Yılmaz ve Makina Mühendisi Cenker Yılmaz 12 Temmuz'da Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde düzenlenen törenle evlendi. Genç çift, dün balayı için Antalya'ya doğru yola çıktı. Yılmaz çiftinin içinde bulunduğu otomobil, Ankara çıkışında kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada, ağır yaralanan Ceylan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DÜĞÜNÜNDEN 3 GÜN SONRA KAZADA ÖLDÜ

Düğününden 3 gün sonra kazada yaşamını yitiren Ceylan Yılmaz'ın cenazesi, bugün memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Sücüllü köyündeki baba evine getirildi. Ceylan Yılmaz için evinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu ve helallik alındı. Kazada yaralanan Cenker Yılmaz ise tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nden ambulansla doktor eşliğinde sedye ile eşinin cenazesine katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.Cenaze töreninde Yılmaz'ın yakınları güçlükle durarak gözyaşlarını tutamadı. Ankara Şehir Hastanesi, hemşire Ceylan Yılmaz için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, Acı kaybımız. Kalp Damar Hastanesi Genel Yoğun Bakım Kliniği hemşirelerimizden Ceylan Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı