Balaban Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden kahvaltı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yeni kurulan Balaban Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yeni kurulan Balaban Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.

Yıldırım Belediyesi'nin açılış için gün saydığı Balaban Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen buluşmaya Ak Parti Bursa Milletvekili ve Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ak Parti Bursa Yıldırım Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İşkur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Yıldırım Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Nursen Sönmez Örde başta olmak üzere ilgili kurum müdürleri, Yıldırım kadın kooperatif başkanları ve yetkililer katıldı.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, yeni bir kooperatif kurulunca heyecanlandıklarını, her bir kooperatifin yeni bir başarı hikayesiyle "Ben yapabilirim, sen de yapabilirsin" örneği olduğunu ifade etti. Bursa'nın Türkiye'ye emsal teşkil ettiğini, Bursa'da çok güzel bir uyum olduğunu, kadınların azmi, disiplinli çalışması, heyecan ve çalışkanlığıyla çok güzel örnekler ortaya koyduklarını söyledi. Girişimci kadınların desteklenmesi için yaptıkları çalışmalara da işaret eden Gözgeç, 81 ilde "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" buluşmalarını başlattıklarını, şu ana kadar yirmiye yakın ile gittiklerini, 3 Ağustos 2021'de de Bursa'da olacaklarını söyleyerek, kadınları bu buluşmaya davet etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Balaban'ın Yıldırım'ın güzelliğini yansıtan bir bölge olduğunu, Balaban Mesire Alanı açılışının arifesinde burada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. "Yıldırım, Uludağ'ın eteklerinde, vadilerle bezenmiş bir yer. Aslında bu tanımın arkasında yatan sebeplerden biri de burasıdır. Biz bu güzellikleri ortaya çıkarmak adına çalışmalarımızı arttırıyoruz. Ağustos ayı içerisinde buranın açılışını yapacağız. Kent parklarıyla birlikte 1,5 milyon metrekare yeşil alanı Bursalı hemşehrilerimizle buluşturacağız" dedi.

Başkan Oktay Yılmaz, Balaban Mesire Alanı projesinin ortaya çıkmasına vesile olan Balaban Mahallesi Kurucu Muhtarı Hasan Halit Acar'ı yad ederek, hayatı boyunca yaptığı hizmetlerin çok değerli olduğunu, hatıralarını yaşatmaya gayret edeceklerini söyledi.

Balaban Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifine tahsis edecekleri binanın içinin yapımına da ağustos ayında başlayacaklarının müjdesini verdi. Kooperatif Başkanı Fatma Acar da yola çıktıkları ilk günden beri kendilerine destek veren misafirlerini Balaban'da ağırlamaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek kooperatif bünyesinde kadın emeğinin değerlenmesi ve kadının adının en güzel şekilde duyurulması için çalışacaklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı