Bala Hatun kimdir? Bala Hatun kaç yaşında? Osman Bey eşlerinden Rabia Bala Hatun hayatı

Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin anlatıldığı Kuruluş Osman dizisi ile beraber, dizide yer alan Bala Hatun karakteri izleyenler tarafından merak konusu oldu. Tarihi bilgiler doğrultusunda, Bala Hatun'un hangi yıllar arasında yaşadığı ve ölüm tarihi Kuruluş Osman izleyenleri tarafından sorgulanıyor. Peki Bala Hatun kimdir? Bala Hatun kaç yaşında

Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde, Bala Hatun'un tutsak edilmesiyle beraber gerçek bilgilerle Bala Hatun'un hayatıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Osman Bey eşlerinden Rabia Bala Hatun, Bala Hatun Türbesi,Bala Hatun diziden çıkacak mı? sorularının cevabını merak eden izleyenler, Bala Hatun'un tarihte ne zaman hangi yıl vefat ettiğini öğrenmek istiyor. İşte, Şeyh Edebali'nin kızı ve Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun'un gerçek yaşamı.

BALA HATUN KİMDİR?

Râbi'a Bala Hâtun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ikinci eşidir. Şeyh Edebali'nin kızıdır. Osmanlı Devletinin ilk veziri Aleâddin Paşa'nın annesidir.

Râbi'a Bala Hâtun

Hayatı

Râbi'a Bala Hâtun'un hayatı hakkında pek çok malumat bulunmamaktadır. Şeyh Edebali'nin kızı ve Alâeddin Paşa'nın annesi kabul edilir. Rabia Bala Hatun, Osman Gazi ile 1289 yılında evlenmiştir.

Popüler kültürdeki yeri

Kuruluş Osman dizisinde Râbi'a Bala Hâtun'u Özge Törer canlandırmaktadır.

BALA HATUN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.