Bal Porsuklarından Öğretmenler Günü etkinliği
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Bal Porsuklarından Öğretmenler Günü etkinliği

24.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:31
Bal Porsuklarından Öğretmenler Günü etkinliği

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bal Porsukları Grubu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenleri ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Bal Porsukları Kurucusu Kafkas Üniversitesi Üroloji Bölümü Doç. Dr. Mehmet Ezer ve İş Adamı Murat Öztürk öğretmenleri ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Ezer ve Öztürk, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu söyledi. - KARS

Bal Porsuklarından Öğretmenler Günü etkinliği
Bal Porsuklarından Öğretmenler Günü etkinliği
Bal Porsuklarından Öğretmenler Günü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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