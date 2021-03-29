BAL-GÖÇ'te 'Arslan' dönemi

GÖÇ'ün 10 temsilciliğinden biri olan Mustafakemalpaşa Şubesi'nin 5. olağan kongresi gerçekleştirildi.

BAL-GÖÇ'ün 10 temsilciliğinden biri olan Mustafakemalpaşa Şubesi'nin 5. olağan kongresi gerçekleştirildi. Tek liste ile girilen seçimlerde BAL-GÖÇ Mustafakemalpaşa Şube Başkanlığı'na Hüseyin Arslan seçildi. 1985 yılından bu yana BAL-GÖÇ üyeliği yapan Hüseyin Arslan, Balkanlar ile Türkiye arasında artan ilişkilerin bu büyük platforma yeni sorumluluklar yüklediğini, bu maksatla yeni dönemde daha faal çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda yapılan kongreye; BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Kader Özlem ve BAL-GÖÇ üyeleri katıldı. Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının ibra edildiği seçimlerde 40 üye oy kullandı. Oyların tamamını alan Hüseyin Arslan, BAL-GÖÇ Mustafakemalpaşa Şubesi Başkanlığı'na seçildi.

Yeni dönemde genel merkez ve diğer STK'lar ile uyum için çalışmalar gerçekleştirerek BAL-GÖÇ'ün kazanımına olan her projenin içinde olacaklarının mesajını veren Hüseyin Arslan, "Balkan göçmenlerinin bu ülkeye kattığı değer tartışılmaz bir gerçektir ve bu gerçeği herkesin en iyi şekilde idrak edebilmesi için var gücümüzü ortaya koymamız gerekmektedir. Biz, Balkan ve Bulgaristan Türkleri'nin sesini dünyaya duyurmaya talibiz. Yolumuzda, bahtımızda açık olsun. Böyle kritik bir süreçte kongremize katılım gösteren üyelerimize ve misafirlerimize şükranlarımı sunarken,

BAL-GÖÇ'ümüzün kurucu Başkanı Mümin Gençoğlu başta olmak üzere daha önceki yıllarda şubemizin başkanlığını yürüten Şakir Sayan ve Şemsettin Çelik'i de bir kez daha rahmetle anıyorum. BAL-GÖÇ'ün sesi olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk'te konuşmasında Balkanlar'daki Türk azınlıklarının meselelerinden bahsettiği konuşmasında yeni yönetime başarılar diledi.

Hüseyin Arslan başkanlığındaki BAL-GÖÇ Şubesi'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;

Gökhan Aksu, Ali Birinciel, Ridvaniye Çelik, Sezgin Eren, Zeynep Keser, Nuray Yavuzel, Muzaffer Özkara, Nazif Uzunoğlu, Bilal Arslan, Ahmet Şen, Mehmet Aslan, Erol Mutlu, Murat Kurtulan

Denetim Kurulu Üyelikleri'ne Sadi Kurtulan, Recep Yavuzel ve Yakup Toplaoğlu'nun seçildiği kongrede Genel Kurultay Delegeleri ise Mehmet Arslan ve Oğuzhan Eren oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı