Bal Böceği şarkı sözleri! Barış Manço-Bal Böceği şarkı sözleri tamamı nedir?

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel, Ama benim adım bal böceği, Bekleyemem ben bu geceyi, Gelir de koynuna girerim ama, Sonra da batırırım iğneyi Şarkı sözleri izleyicilerimiz tarafından araştırılmaktadır. Peki, Bal Böceği şarkı sözleri nedir? Barış Manço- Bal Böceği şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel, Ama benim adım bal böceği, Bekleyemem ben bu geceyi, Gelir de koynuna girerim ama, Sonra da batırırım iğneyi Şarkı sözleri izleyicilerimiz tarafından araştırılmaktadır. Peki, Bal Böceği şarkı sözleri nedir? Barış Manço- Bal Böceği şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir? İşte detaylar haberimizde…

BAL BÖCEĞİ ŞARKI SÖZLERİ!

Seyyah oldum dolaştım şu alemi

Ah güzelim, senin gibi bir vefasız görmedim ben

Hayırsızı kitapsızı zalimi

Bal böceğim, senin gibi bir insafsız görmedim ben

Şu dağlarda çiçek oldum aşkından, sarardım soldum

Bakmadın bana bal böceğim

Yollarında toprak oldum, sen bastıkça ben kavruldum

Görmedin beni bal böceğim

Seni gidi bal böceği

Kim çözecek bu bilmeceyi

Ateşte yanar pervane, ben oldum derdinden divane

Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel

Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel

(Ama benim adım bal böceği)

(Bekleyemem ben bu geceyi)

(Gelir de koynuna girerim ama)

(Sonra da batırırım iğneyi)

Hele gel, yine gel, ben razıyım dön bana gel

Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel

(Ama benim adım bal böceği)

(Bekleyemem ben bu geceyi)

(Gelir de koynuna girerim ama)

(Sonra da batırırım iğneyi)

Nedir bu çektiğim senin elinden

Ah güzelim, kurtar beni elalemin dilinden

Bıktım usandım o bitmez nazından

Bal böceğim, sabır teli koptu gönül sazından

Şu dağlarda çiçek oldum aşkından, sarardım soldum

Bakmadın bana bal böceğim

Yollarına toprak oldum, sen bastıkça ben kavruldum

Görmedin beni bal böceğim

Seni gidi bal böceği

Kim çözecek bu bilmeceyi

Ateşte yanar pervane, ben oldum derdinden divane

Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel

Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel

(Ama benim adım bal böceği)

(Bekleyemem ben bu geceyi)

(Gelir de koynuna girerim ama)

(Sonra batırırım iğneyi)

Hele gel, yine gel, ben razıyım dön bana gel

Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel

(Ama benim adım bal böceği)

(Bekleyemem ben bu geceyi)

(Gelir de koynuna girerim ama)

(Sonra da batırırım iğneyi)

Hele hele gel, yine yine gel, bir gece vakti koynuma gel

Hele hele gel, yine yine gel, bir gece vakti koynuma gel

(Ama benim adım bal böceği)

(Bekleyemem ben bu geceyi)

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Barış Manço (d. 2 Ocak 1943; Üsküdar, İstanbul - ö. 1 Şubat 1999; Kadıköy, İstanbul), Türk sanatçı; şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı Devlet Sanatçısı ve kültür elçisidir.

Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. 1 Şubat 1999 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesinde aynı gece ölmüştür.