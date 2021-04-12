Bal Böceği şarkı sözleri! Barış Manço-Bal Böceği şarkı sözleri tamamı nedir?
Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel, Ama benim adım bal böceği, Bekleyemem ben bu geceyi, Gelir de koynuna girerim ama, Sonra da batırırım iğneyi Şarkı sözleri izleyicilerimiz tarafından araştırılmaktadır. Peki, Bal Böceği şarkı sözleri nedir? Barış Manço- Bal Böceği şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir?
Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel, Ama benim adım bal böceği, Bekleyemem ben bu geceyi, Gelir de koynuna girerim ama, Sonra da batırırım iğneyi Şarkı sözleri izleyicilerimiz tarafından araştırılmaktadır. Peki, Bal Böceği şarkı sözleri nedir? Barış Manço- Bal Böceği şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir? İşte detaylar haberimizde…
BAL BÖCEĞİ ŞARKI SÖZLERİ!
Seyyah oldum dolaştım şu alemi
Ah güzelim, senin gibi bir vefasız görmedim ben
Hayırsızı kitapsızı zalimi
Bal böceğim, senin gibi bir insafsız görmedim ben
Şu dağlarda çiçek oldum aşkından, sarardım soldum
Bakmadın bana bal böceğim
Yollarında toprak oldum, sen bastıkça ben kavruldum
Görmedin beni bal böceğim
Seni gidi bal böceği
Kim çözecek bu bilmeceyi
Ateşte yanar pervane, ben oldum derdinden divane
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
(Ama benim adım bal böceği)
(Bekleyemem ben bu geceyi)
(Gelir de koynuna girerim ama)
(Sonra da batırırım iğneyi)
Hele gel, yine gel, ben razıyım dön bana gel
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
(Ama benim adım bal böceği)
(Bekleyemem ben bu geceyi)
(Gelir de koynuna girerim ama)
(Sonra da batırırım iğneyi)
Nedir bu çektiğim senin elinden
Ah güzelim, kurtar beni elalemin dilinden
Bıktım usandım o bitmez nazından
Bal böceğim, sabır teli koptu gönül sazından
Şu dağlarda çiçek oldum aşkından, sarardım soldum
Bakmadın bana bal böceğim
Yollarına toprak oldum, sen bastıkça ben kavruldum
Görmedin beni bal böceğim
Seni gidi bal böceği
Kim çözecek bu bilmeceyi
Ateşte yanar pervane, ben oldum derdinden divane
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
(Ama benim adım bal böceği)
(Bekleyemem ben bu geceyi)
(Gelir de koynuna girerim ama)
(Sonra batırırım iğneyi)
Hele gel, yine gel, ben razıyım dön bana gel
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
(Ama benim adım bal böceği)
(Bekleyemem ben bu geceyi)
(Gelir de koynuna girerim ama)
(Sonra da batırırım iğneyi)
Hele hele gel, yine yine gel, bir gece vakti koynuma gel
Hele hele gel, yine yine gel, bir gece vakti koynuma gel
(Ama benim adım bal böceği)
(Bekleyemem ben bu geceyi)
BARIŞ MANÇO KİMDİR?
Barış Manço (d. 2 Ocak 1943; Üsküdar, İstanbul - ö. 1 Şubat 1999; Kadıköy, İstanbul), Türk sanatçı; şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı Devlet Sanatçısı ve kültür elçisidir.
Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. 1 Şubat 1999 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesinde aynı gece ölmüştür.