Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla askeri geçit törenleri düzenlendi - Haberler
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Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla askeri geçit törenleri düzenlendi

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Bakü'nün kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla askeri geçit törenleri düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 103. yıl dönümü dolayısıyla ülkenin çeşitli kentlerinde yürüyüş ve törenler düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 103. yıl dönümü dolayısıyla ülkenin çeşitli kentlerinde yürüyüş ve törenler düzenlendi.

Bakü Türk Şehitliği'nde düzenlenen törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi, savunma bakanlığı yetkilileri anıta çelenk bıraktı.

Tören sonrasında harp okulu öğrencileri ve subaylar ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Bakü sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando ekipleri, çeşitli marşlarla yürüyen katılımcılara eşlik etti.

Mehter marşlarının da seslendirildiği yürüyüşe büyük ilgi gösteren Bakülüler askerleri coşkuyla selamladı.

Bakü'nün yanı sıra Nahçıvan, Gence, Sumgayıt ve Şuşa şehirlerinde de askeri yürüyüşler gerçekleştirildi.

Bakü'nün kurtuluşu

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918'de Osmanlı Devleti ile Batum'da anlaşma imzaladı. Anlaşma gereği Azerbaycan, Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istedi.

Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın 28 yaşındaki kardeşi Nuri Paşa'nın (Killigil) çabalarıyla kurulan Kafkas İslam Ordusu, Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi.

Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de 30 saat süren şiddetli muharebelerden sonra Bakü'yü kurtardı. Bakü'de halkın coşkuyla karşıladığı Osmanlı askerleri, kentte geçit töreni düzenledi.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede bin 130 şehit verdi.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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