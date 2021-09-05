Bakü'den Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi
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Bakü'den Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Güncel

- Bakü'den Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın ilk havalimanı Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na uçuş gerçekleştirdi.

- Bakü'den Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın ilk havalimanı Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na uçuş gerçekleştirdi.

Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanında test uçuşları devam ediyor. Bugün başkent Bakü'den Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi. Bakü'den kalkan Azerbaycan Hava Yolları'na ait en büyük uçak "Karabağ" isimli Airbus A340-500 tipi yolcu uçağı, test uçuşu yaparak Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'daki ilk havalimanına indi. Öte yandan, Azerbaycan'ın Silkway Hava Yolları'nın en büyük kargo uçaklarından Boeing 747-400 tipi uçağın da bugün Fuzuli Havalimanı'na indiği ve Karabağ'a ilk kargo uçuşunun yapıldığı bildirildi.

Eylül ayı sonunda hizmete girmesi planlanan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı "Zafer Yolu" ile bağlayan otoyol ve Şuşa karayolunun yapımı ise devam ediyor. Ayrıca havalimanında çevre düzenleme çalışmaları da yapılıyor.

Fuzuli Uluslararası Havalimanı

Fuzuli Uluslararası Havalimanı yolcu terminali eylül ayı sonunda tamamlanacak. Havalimanında her çeşit uçağı alabilecek kapasitede 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bir pist hizmete girdi. Otomatik sistemlerle donatılmış Hava Trafik Kontrol kulesinin inşaatının tamamlandığı, böylece Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği standartlarına uygun olarak Fuzuli Havalimanı'na uçuşların başlamasının mümkün olacağı vurgulandı. Yolcuların havalimanına rahat bir şekilde ulaşabilmesi için terminalin önünde 150 araçlık otopark da inşa edildi.

Bakü'den Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi
Bakü'den Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli

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