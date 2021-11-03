Bakü'de "Zafer Panayırı" kuruldu - Haberler
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Bakü'de "Zafer Panayırı" kuruldu

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Bakü'de

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karabağ'da elde edilen zaferin 1. yılında "Zafer Panayırı" kuruldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karabağ'da elde edilen zaferin 1. yılında "Zafer Panayırı" kuruldu.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta kurulan panayırda gıda ürünleri, kitap ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Panayır alanında 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunun kullandığı bazı zırhlı araçlar, silah ve teçhizat da sergilendi.

Yarışmalar ve çocuklar için eğlenceli etkinliklerin düzenlendiği panayıra vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Pehlivanların ağır taşlarla yaptığı geleneksel gösteri panayıra renk kattı.

Gelirinin, şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devletince kurulan Yaşat Fonu'na aktarılacağı panayır, 9 Kasım'a kadar sürecek.

Bakü'de Zafer Panayırı kuruldu

Bakü'de Zafer Panayırı kuruldu

Bakü'de Zafer Panayırı kuruldu

Bakü'de Zafer Panayırı kuruldu

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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