Bakü'de Nevruz Bayramı kutlaması

Azerbaycan'da Nevruz Bayramı'nın kutlanması Bakü'de yapıldı. Bayramın yanı sıra "Dünyamızı koruyalım: Türk dünyasının gelenek ve görenekleri" adlı uluslararası resim yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında, Nevruz Bayramı'nın kutlanması ve "Dünyamızı koruyalım: Türk dünyasının gelenek ve görenekleri" adlı uluslararası resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışını yapan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, katılımcıları Nevruz Bayramı vesilesiyle tebrik etti. Efendiyeva, Nevruz Bayramının ortak kültürel değeri ile dünyada önemli bir yere sahip olduğunu ve 10 yılı aşkın süredir UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer almasının tesadüfi olmadığını kaydetti. Nevruz Bayramının Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 21 Mart dünya çapında büyük bir coşkuyla uluslararası bir bayram olarak kutlandığını belirten Efendiyeva, bunun tüm dünya ülkelerinin Nevruz'a verdiği değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"Nevruz, yeni bir yılın başlangıcıdır"

Günay Efendiyeva, "Nevruz, yeni bir yılın başlangıcıdır. Türkçe konuşan halkların kültüründe Nevruz baharı, uyanan doğanın yanı sıra yaşama sevincini, ruhun arınmasını, üretkenliği ifade eden anlam ve unsurlar bakımından zengindir. Türk dünyasında barış bayramı olarak da bilinen Nevruz, genetik hafızamızın bir göstergesidir. Bu bayramlarda unutulmuş gelenekler hatırlanıyor, eski gelenekler canlandırılıyor. Nevruz'un 30 yıl sonra Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan tarihi toprakları Karabağ'a dönmesi gurur verici bir olaydır. Atalarımızdan miras kalan bu gelenekler bizim servetimizdir. Amacımız bu gelenekleri yaşatmak ve dünya çapında tanıtmaktır. Bugün Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan çocukların resimlerinin yer aldığı sergi, Türk dünyasının kadim tarihini, kültürünü ve en önemlisi ruhunu yansıtıyor. Türk dünyasının kadim gelenekleri bizi o büyülü ve gizemli dünyaya götürüyor. Bizi Nevruz'un getirdiği saflığa, nezakete ve merhamete ve ahlaki değerlerimize sahip çıkmaya çağırıyor" diye konuştu.

Nevruz şenlik ateşi yakıldı

Etkinlikte konuşma yapan Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Kazakistan'ın Bakü Büyükelçisi Serjan Abdykarimov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'daki Maslahatgüzarı Muhammed Lou, Özbekistan'ın Bakü Büyükelçiliği Ataşesi Oybek Akramov, Türkmenistan'ın Bakü Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Macaristan'ın Azerbaycan'daki Büyükelçiliği'nin Sekreteri Mikhayıl Gruber, Nevruz Bayramına adanan etkinliğe ve yarışmaya övgüde bulunarak, kendi ülkelerindeki Nevruz geleneklerini anlattı.

Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından açıklanan "Dünyamızı koruyalım: Türk dünyasının gelenek ve görenekleri" uluslararası resim yarışması kazananlarının sertifikaları temsil ettikleri ülkelerin büyükelçilerine takdim etti.

Etkinlikte Türk dili konuşan halkların milli mutfağından örnekler, onların tarihlerini ve kültürlerini yansıtan sembollerden oluşan stantlar kuruldu. Vakfa üye ve gözlemci ülkelerin milli müzikleri eşliğinde milli kıyafetleri sergilendi.

Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov ve büyükelçilerin katılımıyla Nevruz şenlik ateşi yakıldı ve bayramın simgelerinden biri olan yumurta savaşı yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı