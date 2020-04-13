Bakteri ve mikropları öldüren maddeyle anahtarlık şeklinde aparat ürettiler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bakteri ve mikropları öldüren maddeyle anahtarlık şeklinde aparat ürettiler - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Bakteri ve mikropları öldüren maddeyle anahtarlık şeklinde aparat ürettiler

Bakteri ve virüsleri kendi kendine öldürebilen cuverro isimli metalle birçok alanda tutamak üreten 8 kişilik ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bankamatikten asansöre, kapı açmadan çekmece kapamaya kadar birçok alanda insanların yüzeyle temasında virüs bulaşmasını önlemeye...

13.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:16
Bakteri ve mikropları öldüren maddeyle anahtarlık şeklinde aparat ürettiler

Bakteri ve virüsleri kendi kendine öldürebilen cuverro isimli metalle birçok alanda tutamak üreten 8 kişilik ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bankamatikten asansöre, kapı açmadan çekmece kapamaya kadar birçok alanda insanların yüzeyle temasında virüs bulaşmasını önlemeye yönelik anahtarlık şeklinde bir aparat üretti.

Cuverro isimli metali Türkiye'ye getirip, mikrop ve virüsün yayılmasını önlemek için farklı alanlarda kullanan ekibin çalıştığı firmanın yurt dışı operasyonlarını organize eden Bünyamin Yılmaz, cuverro hakkında bilgi verdi.

Cuverronun özelliğinin metal alaşımdan yapılan ve kendisine temas eden bakteri ve mikropları tamamen öldürdüğünü belirten Yılmaz, bu özelliklerin Amerika'daki Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından onaylandığını, Türkiye'de de üniversitelerde yaptırdığı laboratuvar sonuçlarına göre olumlu sonuç aldığını ifade etti.

Yılmaz, "En önemli özelliği ne yaparsanız yapın antimikrobiyel özelliğini değiştiremiyorsunuz. Bunu kesseniz de çizseniz de bu özelliğini yok edemiyorsunuz. Dezenfektan kadar etkili, bakteri ve virüsleri öldürüyor." diye konuştu.

El değmeden dokunmayı sağlıyor

Cuverro maddesi ile bankamatik, asansör düğmesi, pos makinesi gibi birçok kişinin temasta bulunduğu alanlarda el değmeden dokunmayı sağlayan anahtarlık hakkında bilgi veren Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzmanların söylediklerine göre enfeksiyon hastalıklarının yüzde 80'i temas yoluyla gerçekleşiyor. Çok fazla insanın temas ettiği yüzeylere çözüm üretmek üzere böyle bir ürün yapmak istedik. Normalde ATM'de eğer bir bakteri yükü varsa elinizle temas ettiğinizde bu bakteriyi elinize taşımış oluyorsunuz. Fakat bu ürünle oraya temas ettiğinizde ürünün üzerine bakteri bulaşsa bile ancak ürün kendisine temas eden bakteri ve virüsleri öldürdüğü için siz cebinizde temiz bir şey taşımış oluyorsunuz."

"Hammaddesi Türkiye'de üretilebilir"

Cuverronun, Amerikan menşeli bir madde olduğunu ancak edindikleri bilgiler doğrultusunda Türkiye'de de üretilebilir olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu ürün üzerinde 4-5 yıldır çalışıyoruz. Bu ürünün Türkiye'de nasıl üretilebileceği, nasıl yapılabileceği konusunda tüm çalışmalarımızı tamamladık. Ürün, Türkiye'de üretilemez bir ürün değil. Türkiyede nasıl üretebiliriz diye üzerinde çalıştık. Şu anda hammaddeyi Türkiye'ye getirip burada işliyoruz ancak hammaddesi Türkiye'de üretilebilir." ifadelerini kullandı.

Dünyada farklı alanlarda kullanılıyor

Türkiye'deki bazı hastanelerin kapı kollarını, kapı itme plakalarını, lavabolarda temas edilen alanları, butonları bu madde ile ürettiklerini söyleyen Yılmaz, maddenin dünyadaki diğer kullanım alanlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastanelerdeki itme plakaları, market arabalarındaki tutamaklar, oyun parklarındaki çocukların tutmuş olduğu yerler bu üründen üretilebilir. Dünyada birçok hastane, havalimanı checkin deski, metroların bilet satın alma yerleri, oyun parkları, okullarda çocukların dolap kulpları, otobüslerin tutamakları, dumbelllar cuverrodan üretiliyor."

Bakteri ve mikropları öldüren maddeyle anahtarlık şeklinde aparat ürettiler

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
'Soylu'dan ilk açıklama' haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya...
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı
Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Hadise İrem Derici Süleyman Soylu
Spor Falcao Bülent Uygun Rıza Çalımbay Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Cuma İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Bakteri ve mikropları öldüren maddeyle anahtarlık şeklinde aparat ürettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 12:35:34. #1.15#
title