Baklavacılara yönelik gıda denetim yapıldı
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Baklavacılara yönelik gıda denetim yapıldı

Gaziantep'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gıda kontrolleri kapsamında baklavacılara denetim gerçekleştirildi.

27.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:20

Gaziantep'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gıda kontrolleri kapsamında baklavacılara denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım Müdürlüğünden 90 gıda kontrol görevlisi, Kurban Bayramı öncesi baklava üreticilerinde incelemelerde bulundu.

Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, gazetecilere, il ve ilçedeki tüm tatlıcılarda denetime başladıklarını amaçlarının sağlıklı gıda olduğunu söyledi.

Gaziantep'in baklavanın merkezi olduğunu dile getiren Karayılan, vatandaşların gönül rahatlığıyla tüketim yapması için sahada olduklarını ifade etti.

Baklavacıların Kurban Bayramı öncesi yoğun bir mesai yaptığına dikkati çeken Karayılan, şunları kaydetti:

"Tüm dünyaya Gaziantep baklavası gönderiyoruz. Gönderirken de bütün arkadaşlarımız denetim yapıyor. Üretim yerlerinde fıstıktan, yağdan, şerbetinden numune alıyoruz. Hamuruna, içerisindeki katkı maddesine bakıyoruz. Buradaki ustalarımız da 30,40 yıllık ustalar. Burada önemli olan kullanılan malzeme ve maharetli eller. Gaziantep bu konuda çok iyi. Herkesin Kurban Bayramını kutluyor, baklava tadında fıstık gibi bir yıl diliyorum."

Ayrıca Karayılan, pandemi döneminde de 21 bin 500 denetim gerçekleştirdiklerini, 1 milyonun üzerinde yasal işlem uyguladıklarını sözlerine ekledi.

Baklavacılara yönelik gıda denetim yapıldı

Kaynak: AA

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