Bakırköy'deki AVM'de 11 yaşındaki çocuğu darbeden sanığa 4 ay 20 gün hapis

BAKIRKÖY'deki bir alışveriş merkezinde kendisine yürüyen merdivende çarptığı gerekçesiyle 11 yaşındaki T.C.S.'yi darbeden Ayhan Karaca, "kasten yaralama" suçundan 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ayhan Karaca'nın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bakırköy 55'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada taraflar yazılı savunmalarını sundu. Mahkemeye yazılı savunma sunan T.C.S, "Arkadaşımla AVM'nin tuvaletine gittiğimizde yanımıza gelen kıvırcık saçlı bir adam ensemizden tutup 'siz o çocuklarsınız, geçen gün burada yanınızda başka çocuklar vardı bana el hareketi yapmıştınız' dedi. Ben kendisine 'ben seni tanımıyorum abi' dedim. Biz böyle söyleyince bizi bıraktı. Adının sonradan Ayhan Karaca olduğunu öğrendiğim kişinin yanına gittim. Yanımdaki arkadaşım Mehmet o sırada bu iki adama karşı alaycı şekilde dans edip garip hareketler yaptı. Kıvırcık saçlı o sırada arkadaşının yanından ayrıldı. Ayhan denilen adam bize dönüp bakmaya başladı ve 'gel gel' der gibi el işareti yaptı. Biz korkup kaçmaya başladık. Sonra bir anda karşımıza çıktı ve beni yakaladı, Mehmet kaçıp uzaklaştı. Ayhan Karaca isimli şahıs beni yakalayıp, omzumdan tutup yere attı. Ben yerdeyken sırtıma, belime ve kalçama tekme attı. Beni darbettikten sonra kaçmaya başladı, oradaki sivil polisler bu adamı yakaladılar. Beni neden darbettiğini bilmiyorum. Arkadaşlarım daha önce kendisine alaycı hareketler yaptığı için beni de o gruptan biri sanmış olabilir. Şikayetçiyim" dedi.

"YAPTIĞIMDAN PİŞMAN OLDUM"

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten yaralama" suçundan 4 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri