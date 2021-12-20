Bakırköy'de virajı alamayan otomobil yön tabelası direğine uçtu: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakırköy'de virajı alamayan otomobil yön tabelası direğine uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yeşilköy Havuzlu Kavşak'ta aşırı hız yapan otomobil virajı alamayınca önce refüje çarptı ardından yön tabelası direğine uçtu.

Yeşilköy Havuzlu Kavşak'ta aşırı hız yapan otomobil virajı alamayınca önce refüje çarptı ardından yön tabelası direğine uçtu. Direkte asılı kalan araçta bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Günay'ın kontrolündeki 34 CYP 926 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle virajı alamayınca, otomobil önce refüje çarptı ardından ise yön tabelasının direğine uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan Fatih Günay'ı kısa bir çalışmanın ardından araçtan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası büyük hasar alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Bakırköy'de virajı alamayan otomobil yön tabelası direğine uçtu: 1 yaralı

Bakırköy'de virajı alamayan otomobil yön tabelası direğine uçtu: 1 yaralı

Bakırköy'de virajı alamayan otomobil yön tabelası direğine uçtu: 1 yaralı

Bakırköy'de virajı alamayan otomobil yön tabelası direğine uçtu: 1 yaralı

Bakırköy'de virajı alamayan otomobil yön tabelası direğine uçtu: 1 yaralı

Bakırköy'de virajı alamayan otomobil yön tabelası direğine uçtu: 1 yaralı

Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

 Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

 İstanbul'da güpegündüz oto hırsızlığı! Babası haberlerde gördüğü oğlunu yakalattı

İstanbul'da güpegündüz oto hırsızlığı! Babası haberlerde gördüğü oğlunu yakalattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title