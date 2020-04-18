İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü Bakırköy'deki evinde tek başına yaşına yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasaklanan 79 yaşındaki kadın, market siparişini getiren kurye tarafından ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldü.

Bakırköy'de tek başına yaşayan ve koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, market siparişini getiren kurye tarafından öldürüldü. Yaşlı kadını ayakkabı bağcığı ile boğarak öldüren zanlı, cinayeti 8 TL'lik bir borç yüzünden işlediğini itiraf etti.

AYAKKABI BAĞCIĞI İLE BOĞDU

Geçen hafta Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndetek başına yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, birtakım ihtiyaçları için markete telefon açtı. Siparişi getiren kurye Recep Y. ile yaşlı kadın arasında para üstü nedeniyle tartışma çıktı.

Recep Y, yaşlı kadından önceki alışverişinden kalan 8 lirayı istedi. Meral Ahmetoğlu parayı vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Recep Y. yaşlı kadını ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdükten sona cep telefonunu alarak kaçtı. Yaşlı kadının cansız bedeni annesine ulaşamayınca eve gelen kızı tarafından bulundu.

''8 TL BORCUNU VERMEYİNCE SİNİRLENDİM''

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy Asayiş Büro Amirliği, kamera kayıtlarından eve gelen kuryenin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan kurye Recep Y.'nin ilk ifadesinde; "Daha önceki siparişten 8 lira borcu vardı. Söyledim vermedi. Sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Arbede sırasında hayatını kaybetti" dediği iddia edildi. Recep Y.'nin Meral Ahmetoğlu'nun evinden aldığı cep telefonunu da sattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA