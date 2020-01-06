Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederek aracını vatandaşların üzerine sürdüğü iddiasıyla 32 yıla...
Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederek aracını vatandaşların üzerine sürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.
06.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:10
Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederek aracını vatandaşların üzerine sürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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