Bakırköy'de İBB'ye ait halk ekmek büfesi alev alev yandı
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Bakırköy'de İBB'ye ait halk ekmek büfesi alev alev yandı

Bakırköy'de İBB'ye ait halk ekmek büfesi alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir halk ekmek büfesi alev alev yandı.

BAKIRKÖY'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir halk ekmek büfesi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, Kartaltepe Mahallesi'nde Olgunlar Sokak'taki İBB'ye ait Halk ekmek büfesinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Kapalı olan halk ekmek büfesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. Bu sırada alevler kısa sürede tüm büfeyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan büfeye müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası halk ekmek büfesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangını haber alarak olay yerine gelen büfe sahibi Mithat Ali Yanbeyli de polis ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. DHA'ya konuşan Yanbeyli, "Hiç bilgim yok, evdeydim. Arkadaşlar haber verdi. Daha yeni geldim. Halk ekmek satış yeri olarak kullanıyorum. İçeride kimse yoktu, kapatmıştık. Saat 19.00 gibi mesaimiz bitiyor. Mesaiden sonra kapattık" dedi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDAÖte yandan, halk ekmek büfesinin yanma anları, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde büfenin alev alev yandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale ediyor.

Bakırköy'de İBB'ye ait halk ekmek büfesi alev alev yandı
Bakırköy'de İBB'ye ait halk ekmek büfesi alev alev yandı
Bakırköy'de İBB'ye ait halk ekmek büfesi alev alev yandı
Bakırköy'de İBB'ye ait halk ekmek büfesi alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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