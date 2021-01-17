Boşanma aşamasındaki eşinin yüzünü falçatayla kesip tanınmaz hale getirdi! İfadesi diğer saldırganlardan farksız değil
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Boşanma aşamasındaki eşinin yüzünü falçatayla kesip tanınmaz hale getirdi! İfadesi diğer saldırganlardan farksız değil

17.01.2021 14:28 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:43
Boşanma aşamasındaki eşinin yüzünü falçatayla kesip tanınmaz hale getirdi! İfadesi diğer saldırganlardan farksız değil

Bakırköy'de boşanma aşamasında olduğu Anna Butim'in yüzünü falçatayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan saldırgan Mesut Ö. tutuklandı. Saldırgan şahıs Anna Butim'in yanında erkek olduğunu iddia ederek kendisine hakim olamadığını söyledi ve falçatayla olayı gerçekleştirdiğini aktardı.

Bakırköy'de boşanma aşamasında olduğu eşinin yüzünü falçatayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 15 Ocak'ta saat 12.50 sıralarında bir alışveriş merkezinde Ukrayna uyruklu Anna Butim'in boşanma aşamasındaki eşi Mesut Ö. tarafından yüzünden falçatayla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMI GÖRMÜŞ

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Mesut Ö'yü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Mesut Ö. polise verdiği ifadesinde, Anna Butim ile boşanma aşamasında olduğunu, 5 aydır kendisini görmediğini, sosyal medya üzerinden takip ettiği baldızının bir alışveriş merkezinde olduklarını bildiren paylaşım yapması üzerine olay yerine gittiğini anlattı.

SALDIRGAN, EŞİNİ ERKEKLE GÖRDÜĞÜ İÇİN KENDİSİNE HAKİM OLAMAMIŞ!

Mesut Ö, eşinin yanındaki bir erkekle samimi olduğunu gördüğünü iddia ederek, bunun üzerine kendisine hakim olamayıp yanındaki falçatayla olayı gerçekleştirdiğini kaydetti. Şüphelinin emniyette intihara teşebbüs ve tehdit suçundan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Haber Yorumları (4)
BİNGÜL TEYZE: Rabbimden bul cezanı vicdansız
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CEM: Kadına mal olarak gören hayvanlar
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SAMİ: Aynı falçatayla kendi yüzünü kessin , sonucu görelim
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