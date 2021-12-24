BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI - Haberler
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BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY'de girdikleri evden içinde yaklaşık 500 bin lira değerinde döviz ve mücevher bulunan kasayı çalan iki hırsız gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de girdikleri evden içinde yaklaşık 500 bin lira değerinde döviz ve mücevher bulunan kasayı çalan iki hırsız gözaltına alındı. Şüphelilerin kasayı tekerlekli çöp konteynerinin içine koyarak uzaklaşmaları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bakırköy'de 5 Aralık 2021 tarihinde başvuran B.E., evine giren kişilerin para ve ziynet eşyalarını çaldığını söyleyerek ihbarda bulundu. Yeşilyurt Mahallesi, Ürgüplü Caddesi üzerindeki eve gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi. Görüntülerde şüphelilerin kilitlenmeyen evin kapısını ellerindeki alüminyum Folyo kağıtla kolaylıkla açarak içeri girdikleri görüldü. Bir süre sonra evde bulunan kasayı taşırken görüntülenen şüphelilerin, apartman dışına çıktıktan sonra taşımakta zorlanınca ilginç bir yol buldukları tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları kasayı tekerlekli bir çöp konteynerine koyarak onu iterek sokak aralarından uzaklaştıkları görüldü.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Vitali D.(34) ile Nika P.(30) 15 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 18 bin lira, 2 bin 300 dolar ele geçirildi. Ayrıca baskın yapılan evde kapı açmaya yarayan düzenekler ve çeşitli aletler ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Vitali D. ile Nika P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer olayla ilgili bir kişinin daha arandığını söylediler.

BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

BAKIRKÖY'DE ÇALDIKLARI KASAYI ÇÖP KONTEYNERİYLE TAŞIYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

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