Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine otoparkta silahlı saldırı anı kamerada
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Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine otoparkta silahlı saldırı anı kamerada

12.10.2020 10:22 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:26

Bakırköy Ataköy'de bulunan araç kiralama şirketi sahibine yol kenarında otoparkta otururken, motosikletle gelen iki kişi silahla saldırdı. Şirket sahibi 2 mermi ile yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

27 Eylül Pazar günü sabah saat 04.40'ta meydana gelen olayda, kiraladıkları araçlardan birini uzun süredir çalıştığı tamirciye gönderen araç kiralama şirketi ve otopark sahibi Mustafa Aydoğan, 5 ay boyunca tamirden çıkmaması nedeniyle çekici ile aracı tamirciden geri getirdi. Duruma sinirlenen oto tamircisi ile Mustafa Aydoğan arasında husumet başladı.

Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine silahlı saldırı kamerada

OTOPARK İÇİNDE VURUP KAÇTILAR

Mustafa Aydoğan 27 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Ataköy D-100 yan yol kenarında bulunan otoparkta otururken, motosikletle gelen iki kişiden biri otoparka yürüyerek girip Mustafa Aydoğan'a ateş ettikten sonra kaçtı. Mustafa Aydoğan iki mermi ile yaralandı. Aradan 3 gün geçmesinin ardından Mustafa Aydoğan'ın otoparkına silahlı kişiler yeniden geldi. Konuşarak anlaşmaya çalışan Aydoğan sonraki gün yeniden silahlı kişilerin tehdidine maruz kalınca savcılığa gidip şikayetçi oldu.

"KENDİ ARABAMA BİNEREK HASTANEYE GİTTİM"

Olay anını ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Aydoğan, "Ben otoparkta otururken motosikletle gelen iki kişiden biri aşağı iniyor. Maskeli, kapüşonlu şekilde silahlı saldırıyı gerçekleştiriyor. İki kurşun yiyorum, onlar kaçıyor ben kendi arabama binerek hastaneye gidiyorum. Tedaviden sonra sabah iş yerime geliyorum. 2 gün dinleniyorum, bu sırada bir yerden ses gelmeyince kimin vurduğunu bilmiyorum.

Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine silahlı saldırı kamerada

"ETRAFIMI SARARAK OĞLUMLA BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER"

Üçüncü gün işyerinde kaza kurbanı kestikten sonra silahlı 3 kişi etrafımı sarıyor ve oğlumla beni ölümle tehdit ediyorlar. Oradan kurtulduk 4. gün akşam yine saldırıya uğradım. Pompalı silahlarla etrafım sarıldı yine bir şekilde kurtuldum. Can güvenliğim yok, bunu kim yaptıysa bulunmasını istiyorum. Şu anda eşimi ve çocuğumu memleketime kaçırdım, ben kendi iş yerlerime inip işime gücüme bakamıyorum. Devletimden yardım istiyorum. Şahısları tespit ettim ve şikayetçi oldum" dedi.

Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine otoparkta silahlı saldırı anı kamerada
Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine otoparkta silahlı saldırı anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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