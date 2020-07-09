Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından Bakırköy Belediyesi dikkat çeken bir karar aldı ve belediye meclisi kararıyla ilçe sınırları içerisinde havai fişek kullanımını yasakladı.

Geçtiğimiz hafta Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Bakırköy Belediyesi dikkat çeken bir karar aldı.

İLÇEDE HAVAİ FİŞEK ARTIK YASAK

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, aldıkları yeni kararı Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: "Her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ilke edindiğimiz Bakırköyümüzde, çevreye ve insana da zararı ortada olan havai fişeklerin kullanımını yasaklayan teklifi Bakırköy Belediye Meclisimizde oy birliği ile kabul eden tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim."

EDİRNE BELEDİYESİ DE YASAKLADI

Öte yandan Edirne Belediyesi de ildeki etkinliklerde havai fişeği yasakladığını açıkladı. Başkan Gürkan kararla ilgili şunları paylaştı: "Edirne Belediyesi olarak hep doğaya saygılı ve korumacı olduk.Bu günden sonra artık hiç bir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız.Tüm belediyelerimize çağrı yapıyorum; hiç bir etkinlikte havai fişek kullanmayalım."