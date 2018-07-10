Bakırcılıkta Gaziantep Damgası

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odasının başvurusuyla Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından 2011 yılında tescil edilen bakır işlemeciliğine mahreç zorunluluğu getirildi.

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakır işlemeciliğinin coğrafi patentinin kendilerinde olduğunu belirtti.

Tescil alabilmek için oda olarak çok çaba sarf ettikleri anlatan Açık, "Bunun amacı bakır işlemeciliği ve sedef kakmacılığının Gaziantep'e ait olduğunu göstermek. Kayıt dışı üretim de kontrol altına alınacak." dedi.

Kayıt dışı işlemelere mahreç vermeme kararı aldıklarını belirten Açık, şunları kaydetti:

"Bakır işlemciliğinin coğrafi patenti bizde. TPE, yapılan işlere mahreç işareti kullanmayı şart koşuyor. Bakır işlemeciliğinde artık Gaziantep tescilli. Biz tescillenme işiyle çok uğraştık. Eğer insanlar bunu diğer illerde yaparsa bizden izin alacak. Biz buna Gaziantep demek şartıyla izin veriyoruz ama elimizden geldiğince insanların önünü açıyoruz. Bunu uygulamaya koyarak hem kayıt dışını önleriz hem de Gaziantep'e ait olduğunu simgeleriz. Bu uygulamanın çok artıları var. Tüketiciye de olumlu yansımaları olacak. Biz yalnız bakırcılığı değil tarihimizi, kültürümüzü de tanıtıyoruz. Bakırın üstüne Osmanlı, Selçuklu motifini işliyoruz, tarihimizi dokuyoruz."