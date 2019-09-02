Bakımlı sokaklar ile daha temiz Düzce

02.09.2019 16:43

Düzce Belediyesi şehir merkezinde kaldırım onarım ve bakım çalışmaları ile çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.



Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verdi. Anıtpark meydanı ve çevresi ile halkın kullanımına açılan Avni Akyol ile İnönü Parkında çalışma yapan ekipler kırılan kaldırım taşlarını yeniledi. Parklarda çim biçme ve bakım işlemi de yapan ekiplerin çalışması sayesinde şehir merkezinin uğrak noktaları daha temiz ve bakımlı görüntüsü ile dikkat çekiyor. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan ilgili birim yetkilileri "Şehir merkezi başta olmak üzere merkeze bağlı muhtelif noktalarda onarım, bakım ve düzenleme çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kaldırımların uzun ömürlü kullanımı ve ortak kullanım alanlarının temizliği konusunda duyarlı davranmalarını rica eder, çalışmalar süresince ekiplerimize gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA