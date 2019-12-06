Bakıcılarını taklit eden şempanze Yuhui çamaşırları elde yıkıyor
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Bakıcılarını taklit eden şempanze Yuhui çamaşırları elde yıkıyor

Çamaşır yıkamayı bakıcılarından öğrenen Yuhui, örneğin bir tişörtün nasıl yıkanacağını kimse müdahale etmeden anında kavramış.

06.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:58
Bakıcılarını taklit eden şempanze Yuhui çamaşırları elde yıkıyor

Yuhui, 18 yaşında erkek bir şempanze. Çin'in Çongçing bölgesindeki bir hayvanat bahçesinde tutuluyor. Sevimli dostun neredeyse 10 parmağında 10 marifeti var. Üzerinde leke gördüğü kıyafetleri bir su birikintisinde sabunlayıp, çitileyip durulayarak tertemiz hale getirebiliyor.


Çamaşır yıkamayı bakıcılarından kapan Yuhui, örneğin bir tişörtün nasıl yıkanacağını kimse müdahale etmeden anında kavramış. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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