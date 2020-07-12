Bakanlıktan 'Kahramanlık Türküleri Konseri'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakanlıktan 'Kahramanlık Türküleri Konseri'

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 'Kahramanlık Türküleri Konseri'nin düzenleneceği açıklandı.

Bakanlıktan 'Kahramanlık Türküleri Konseri'
12.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:03

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 'Kahramanlık Türküleri Konseri'nin düzenleneceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tarihe 'kara gün' olarak geçen 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı hayatlarını ortaya koyan 'demokrasi kahramanları' türkülerle anılacak. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu (Mehter Grubu) ile İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında dinleyicileriyle buluşacak. Beykoz Belediyesi'nin iş birliğiyle 14 Temmuz saat 21.00'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenecek konserin repertuvarında şu eserler yer alacak:

"'Yine de Şahlanıyor-Anonim', 'Benden Selam Olsun Bolu Beyine-Anonim', 'Tuna Nehri Plevne Marşı-Beste: Mehmet Ali Bey', 'Uca Dağların Başında-Anonim', 'Asker Olup Vatana Hizmet Eylerem Men-Anonim', 'İzmir'in Kavakları- Anonim', 'Buna Er Meydanı Derler – Anonim', 'O Mübarek Bayrak-Söz: Ekrem Şama/ Müzik: Esat Kabaklı', 'Ceddin Deden-Beste: İsmail Hakkı Bey', 'Genç Osman-Anonim', 'Ordunun Duası-Söz: Ali Rıfat Çağatay/ Müzik: Muallim İsmail Hakkı Bey', 'Fetih Marşı (Yelkenler Biçilecek)-Söz/Müzik: Yıldırım Gürses'"KAHRAMANKAZAN'DA '15 TEMMUZ' KONFERANSIKültür ve Turizm Bakanlığı, diğer anma etkinliğini ise Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirecek. Halkın tek yürek olduğu darbe girişimi gecesinin önemli noktalardan Kahramankazan, '15 Temmuz Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Katılımcıların 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimini izleyecekleri konferansta Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin konuşmacı olacak. Etkinlik, 15 Temmuz saat 16.00'da Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde düzenlenecek.'15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ AFİŞ TASARIM SERGİSİ'

Bakanlığın 2016 yılında gerçekleştirdiği '15 Temmuz Şehitleri' konulu 'Genç Sanat: Afiş Tasarım ve Video Sanatı Yarışması'nda ödüle layık görülen afişler de yeniden sergiye sunulacak. Yakın tarih konusunda genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere düzenlenen ve önceki yıllarda da sergilenen afişler 14- 24 Temmuz'da Ankara Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda ziyaretçileriyle buluşacak. '15 Temmuz Şehitleri Afiş Tasarım Sergisi'nin açılışı 14 Temmuz günü saat 11.00'de yapılacak.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş 3. Sayfa
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak Güncel
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 3. Sayfa
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi Magazin
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Bir gün sonra evleneceği nişanlısından ayrılan şahıs intihara kalkıştı
Bir gün sonra evleneceği nişanlısından ayrılan şahıs intihara kalkıştı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Galatasaray taraftarı Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
Galatasaray taraftarı Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi
Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Ozan Güven Filiz Akın Bülent Ersoy
Spor Serdar Gürler Mete Kalkavan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ateş Tunceli Antalya
Şu an buradasınız: Bakanlıktan 'Kahramanlık Türküleri Konseri' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 10:15:50. #1.15#
title