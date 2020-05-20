Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
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Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre yurt dışından geldikten sonra tedbir amaçlı KYK yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlar, artık bu süreyi evlerinde geçirecek.

Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
20.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:53

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 81 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre tedbir amaçlı yurt dışından gelen vatandaşların KYK yurtlarında karantinaya alınmasına son verilecek. Bireyler, 14 günlük sosyal izolasyon sürecini evlerinde geçirecek.

EVDE İZOLE EDİLECEKLER

Yurt dışından gelen vatandaşlar, koronavirüs riskine karşı 14 günlük karantina süreçlerinin KYK yurtlarında geçiriyordu. Sağlık Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge ile artık bireyler, havaalanlarında yapılan muayeleri sonrası eğer korona belirtisi yoksa evlerinde izole edilecek. Vatandaşların takibi, sağlık çalışanları tarafından takip edilmeye devam edilecek.

YURTTA KALANLAR DA ÇIKIŞ YAPACAK

Haber Global'den Ozan Ulaş'ın özel haberine göre hala KYK yurtlarında karantinada kalan vatandaşlar ise 14 günlük süreçlerini tamamlamasalar bile PCR testi sonrası yurtlardan çıkış yapacak. KYK yurtlarının boşaltılması işlemi, 23 Mayıs 2020 tarihine tamamlanacak.

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