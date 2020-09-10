Bakanı Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım
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Bakanı Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını "FETÖ ile ilişkilendirme iddiaları tamamen yalandır" alt yazısıyla veren A Haber, CNN Türk ve TRT Haber'e tepki gösterdi. Soylu, "Esas sizi açığa almak lazım. Kimin tasarrufuysa ona söylüyorum" tepkisini gösterdi.

Bakanı Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım
10.09.2020 22:40 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:45

Kaymakam ve vali yardımcılarının görevden alınmasının yankıları sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını "FETÖ ile ilişkilendirme iddiaları tamamen yalandır" şeklinde yansıtan A Haber, CNN Türk ve TRT Haber'e tepki gösterdi. Soylu açıklama yaptığı esnada gazetecilere "Yanlışınızı düzelteceğiz" diyerek "Kaymakamları açığa almışız ama esas sizi açığa almak lazım. Kaymakamlık eğitimi veriyoruz ama gazetecilik dersi de vermemiz gerekiyor herhalde" dedi.

Soylu açıklamasının devamında şunları söyledi; "Buradaki metin çok açık. 4 Eylül tarihinde 58 mülki idare amiri FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa alındı. Bunların 31'i kaymakam, 17'si vali yardımcısı, 9'u hukuk müşaviri, 1 tanesi de mülkiye müfettişiydi. Gerek ana akım medyada gerekse sosyal medyada bazıları yaşanan bu gelişmeyi 'yeni atanan kaymakamların içinde FETÖ'cüler tespit edildi. Ve nedamet getiren FETÖ'cüler tekrar atandı.' Ne demek istiyoruz burada sanki 'son atadığımız kaymakamlarda FETÖ'cüler varmış ve nedamet getiren birtakım kaymakamların da FETÖ'cü olduğu olması hasebiyle tekrar atandığı' bir süredir gündem de tuttukları saçma iddialarına dayanak yapmaya çalıştılar. Bu bahsettiklerim hem eksik hem yanlış bilgi. Bu yorumların tamamı yalandır. Bakın yorumların tamamı yalandır."

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