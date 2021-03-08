Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok

Risk haritasında kırmızı renkle değerlendirilen çok yüksek riskli illerde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim yapılamıyor. Bu kapsamda merak edilen 'İlin rengi kırmızıya dönerse okullar kapanır mı?' sorusuna Milli Eğitim Bakanı Selçuk yanıt verdi. Selçuk, "Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK ekranlarında gündeme ilişkin konuları konuştu. Selçuk, son dönemde merak edilen 'İller kırmızı renge dönerse okullar kapanır mı?' sorusunu da yanıtladı.

"Ankara orta riskli ilden yüksek riskli ile çıktı. Okulların kapanması söz konusu mu?" sorusuna Bakan Selçuk, "Renk değişti diye otomatik kapanma söz konusu değil. Buna ilin hıfzısıhha kurulu, genel tabloya bakarak karar verir. Tamamen her şeyi de kapatabilir, bazı valilerimizin aldığı gibi" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI İLLERDE, ORTAOKUL VE LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM VERİLMİYOR

Kademeli normalleşme planına göre, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ortaokullarda ile liselerde yüz yüze eğitim yapılamıyor. Yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli illerse kırmızı renkle kategorilendiriliyor.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:



Twitter hesabıyla Instagram hesabında farklılık var. Twitter'ı açsa görecek takip ettiğimi. Tamamen mantıksız ve bir şekilde karmaşa oluşturmak şeklinde. Kurumsal olarak asılsızdır diye bir tweet attık. Hiç önemsemedim.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İLK HAFTA NASIL GEÇTİ?

İlk günden beri bir şekilde turladım Türkiye'yi ve okul okul gezme fırsatım oldu. Bizzat görerek gözlem yapma fırsatım oluyor. Şehirleri dolaşmadığımız zaman bazen uzaktan gelen bilgileri çok iyi süzemiyoruz. Çocuklarda da zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler. Bugün de Ankara'da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda gerçekten bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk-ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm.

Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.

İlk günden beri bir şekilde turladım Türkiye'yi ve okul okul gezme fırsatım oldu. Bizzat görerek gözlem yapma fırsatım oluyor. Şehirleri dolaşmadığımız zaman bazen uzaktan gelen bilgileri çok iyi süzemiyoruz. Çocuklarda da zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler. Bugün de Ankara'da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda gerçekten bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk-ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm.

Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.

ÖĞRETMENLERİN AŞILAMASI

Sağlık Bakanlığımız dünyada örnek gösterilecek bir aşı kampanyası düzenliyor. Burada aşı tedarikine bağlı olarak, aşı tedarikinde aksamalar olabiliyor. Bakanlığımız ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak 1 milyon 219 bin öğretmen ve çalışanın aşılanması konusunda listeyi verdik.

Şunu söylemek lazım. Dünyadaki herhangi bir ülke yok ki, İsrail'i dışarıda bırakıyorum, ikinci bir ülke yok ki öğretmen aşılamasını gündeme getirsin. Bu ülkelerin hiçbirinde öğretmenler aşılandıktan sonra okullar açılmadı. Tabii ki böyle olsa daha iyi olur. Ve öğretmenlerimiz de peyderpey aşılanıyor. Önümüzdeki haftadan sonra çok daha hızlanacak.

Yaklaşık 100 binin altında, sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak.

Benim telefonumda olan kişiye özel bir yazılım var. Bu yazılımla ben ana sınıfında 1-2-3-4-5-8-12'de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var. Bunları günlük görebiliyorum. Bunların renk skalası var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi olarak bir artış var.

Aile bilgilendiriliyor, eğer o anda oluşan fiili bir durum söz konusuysa özel odaya alınıyor. Sonra sağlık kuruluşuna haber veriliyor, süreç başlatılıyor.

Kişiye özel tedbir alınıyor. Genel bir tedbir elbette var. Böyle bir durum olursa kim 14 gün okula göndermemeli, kim gönderebilir, hepsinin haritası var.

Çocuktan çocuğa bulaşma riski, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, literatüre göre daha düşük