Bakan Ziya Selçuk, okulların açılmasını tek şarta bağladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında koronavirüs ve yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna Bakan Selçuk, "Her ülke kendi koşullarına göre karar vermelidir. Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayısı kriterlerine bakarak karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLERİN TAMAMI AŞAMA AŞAMA AŞILANACAK"

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

"Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ALINACAK ÖNLEMLER

Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Bütün okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. Okulların yüzde 98'i temiz sertifikası aldı. Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve Kovid kurulumuz her okuldaki önlemleri belirliyorlar. İllerin durumuna göre yetkililer karar verebilecek. Bazı iller var ki birkaç kişi dışında vaka yok. "Biz niye açılmıyoruz" diye soruyorlar.. İldeki yetkililer kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecek.

OKULLAR VAKA SAYISINDAKİ KRİTERE GÖRE AÇILACAK

Her ülke kendi koşullarına göre karar vermelidir. Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayısı kriterlerine bakarak karar vereceğiz.

Bütün derslerimiz için üç TV kanalımız var. Dersler için 10 bin video çekildi. Öğrencilerin tüm faaliyetlerini takip ediyoruz. EBA'ya erişemeyen öğrencileri de sürekli takip ediyoruz. EBA'ya ulaşamayanlara bilgisayar sağlamak görevimiz.

MÜFREDAT DEĞİŞECEK Mİ?

Bir dersi yüz yüze anlatırsanız 40 dakikada zor bitirirsiniz, TV karşısında 10 dakikada bitirebilirsiniz. Uzaktan eğitim için öğretmenlerimiz sürece hazırlandı. Özel eğitimler aldırdık. Hazırladığımız derslerde de, sınavlarda da bunlara dikkat edeceğiz. Yüz yüze eğitimi en çok çocuklar istiyor. Veliler için destek materyaller hazırladık. Telafi için ulusal destekleme programı başlatılacak.

Hiçbir öğretmenimizi riskini bile bile kronik hastalığını bile bile okula çağırmadık. Kronik hastalığı olan öğretmenler izinli sayılıyor.

Yaz tatilinden belli bir kısmı almak simülasyonda var. Tüm Türkiye için mi, belli gruplar için mi, bunun için de çalışma var. Ne olursa olsun tatil, tatildir. Bu bizim seçeneklerimiz dışında değil. Tatilin bir rahatlatıcı etkisi vardır. Biz çocuklarımızın çok fazla tatillerini alalım peşinde değiliz. Eğitim uzun bir yol koşusu.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA TAKVİM

Ekipler çalışıyor, finansal bir durum olduğu için ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir kabine görüşü çerçevesinde hangi bakanlığa kaç kadro ayrılacak, bütçe imkanları çerçevesinde bir karar sürecine bağlı. KPSS'de dikkate alarak, mağdur olunmaması için imkanları zorlayarak bir çalışma yapmaya çalışıyoruz.Gerçekten şu anda belli değil. Uzamaması için elimizden geleni yapıyoruz."