Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardımların 60 milyar lirayı aştığını bildirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgın sürecinde vatandaşlara 60 milyar liranın üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladıklarını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgın sürecinde vatandaşlara 60 milyar liranın üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladıklarını belirtti.

Selçuk, Twitter hesabından, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan yardımların miktarını paylaştı.

Bakan Selçuk'un, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın! Salgın sürecinde, vatandaşlarımıza 60 milyar liranın üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık." açıklamasıyla paylaştığı tabloya göre, Sosyal Destek Programı Faz 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz 3'de 2 milyon 61 bin 527 haneye 2 milyar 61 milyon 527 bin lira ödeme yapıldı.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında ise 2 milyon 77 bin 365 haneye 2 milyar 77 milyon 365 bin lira destek sağlandı.

Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 765 bin 541 çalışana 31 milyar 563 milyon 334 bin 292 lira, Nakdi Ücret Desteği ile 2 milyon 548 bin 335 çalışana 10 milyar 240 milyon 917 bin 966 lira, İşsizlik Ödeneği ile bir milyon 48 bin 409 kişiye 5 milyar 634 milyon 259 bin 143 lira ödendi.

Normalleşme Desteği olarak da 3 milyon 183 bin 435 çalışana 4 milyar 34 milyon 225 bin 189 lira ödeme yapıldı.

Böylece, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan destek ve yardımlar 60 milyar 38 milyon 892 bin 590 liraya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu