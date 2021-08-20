Bakan Yardımcısı Kıran Astronomi ve Uzay Kampında gençlerle buluştu

Bakan Yardımcısı Kıran Astronomi ve Uzay Kampında gençlerle buluştu Aksaray Valiliği ve KOP Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Astronomi ve Uzay Kampına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Uzay çağının gerisinde kalmamız elbette düşünülemez" diyerek gençlerle uzay ve...

Bakan Yardımcısı Kıran Astronomi ve Uzay Kampında gençlerle buluştu

AKSARAY - Aksaray Valiliği ve KOP Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Astronomi ve Uzay Kampına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Uzay çağının gerisinde kalmamız elbette düşünülemez" diyerek gençlerle uzay ve dış politikadaki önemi hakkında sohbet etti.

Aksaray Valiliği öncülüğünde Hasandağı Mesire Alanında KOP Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Astronomi ve Uzay Kampına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinden gelen 120 genç ile bir araya geldi. Uzay bilimi ve dış politikadaki önemi hakkında gençlerle sohbet eden Bakan Yardımcısı Kıran gençlere nasihatlerde bulunarak, "Türkiye olarak, tarihten aldığımız bu mirası hak ettiği yere taşıma konusunda da arzu ettiğimiz noktalara ulaşırız" diyerek gençlere güvendiğini ifade etti. Bakan Yardımcısı Kıran gençlerle kamp semineri yaparak soruları da cevaplandırdı. Uzay bilimin dış politikadaki önemini soran gençler Bakan Yardımcısı Kıran'dan, "Uzay çağının gerisinde kalmamız elbette düşünülemez" cevabını alınca dış politika hakkında notlar aldı. Dışişleri Bakan Yardımcı Yavuz Selim Kıran, "Dünyadaki uzay çalışmalarını yönlendirmek ki, artık 21.yüzyılda değişimi anlamak, değişimi idrak etmek elbette çok önemlidir" diyerek yaptığı açıklamada, "Uzay çalışmalarında teknolojik dönüşümü de tetikleyen projelerin, çalışmaların hız kazandığı bir dönemde değişimi anlamak, idrak etmek yetmiyor. Değişimi yönetme idaresine de sahip olmak gerekiyor. İşte bu iradeyi biz ne kadar gök biliminde, astronomide, uzay çalışmalarında ülkemize katkı olarak sunarsak işte o zaman hem Türkiye gençliği olarak hem de Türkiye olarak, tarihten aldığımız bu mirası hak ettiği yere taşıma konusunda da arzu ettiğimiz noktalara ulaşırız" dedi.

"Uzay çağının gerisinde kalmamız elbette düşünülemez"

Geçmişte Türk medeniyetlerinin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden örnek vererek uzay çağının gerisinde kalınmayacağını vurgulayan Bakan Yardımcısı Kıran, "Bizim sahip olduğumuz medeniyet bünyesinde İbn-i Sinaları, El Ferganileri, El Sufileri, El Cezirileri, Taküyiddinleri bunları bünyesinden çıkarmış bir medeniyettir. 10. yüzyıllardan gözlem evleri kuran bir medeniyetin varisleri olarak bugün uzay çağının gerisinde kalmamız elbette düşünülemez" diye konuştu. Bakan Yardımcısı Kıran'ın gençliğin miras taşıyıcısı olduğu örneğinin ardından konuşan KOP Gençlik Derneği Başkanı Ahmet Katıksız, "Sayın Bakan Yardımcımız bu akşam gençlere geçmişten gelen mirasımızdan hareketle geleceğe yönelik nasıl bir vizyon oluşturmalarıyla ilgili çok güzel bir çerçeve çizdi. Bugün Türkiye'nin farklı yerlerinden farklılıklarıyla buraya gelmiş olan gençlerin gerçek manada siyaset üstü bir şekilde, her kesimden gençler var. Burada bu gençlerin her birinin geleceğe yönelik olarak geçmişin mirasını daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıma vizyonunu edinmiş olmaları ve bu kampın içerisinde aslında uzay ve astronominin en önemli hususlarından bir tanesinin de Dışişleri Bakanlığımızın ve dışişleri politikalarımızın olduğunu ortaya koymuş olması gençler ve bizim açımızdan çok önemliydi" dedi. Bakan Yardımcısı Kıran kamp seminerinin ardından AFAD ve UMKE görevlileri ile kamp ateşini yakarak gençlerin gecenin başlangıcını yaptı.

Programa Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve daire müdürleri de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan