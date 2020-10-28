Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo'ya Fransızca küfürler etti

Fransız mizah dergisini Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı çirkin karikatüre tüm Türkiye'den tepki geldi. Tepki gösterenlerden biri de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam oldu. Çam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, derginin hesabını etiketledi ve Fransızca küfürler etti.

İslam'ı ve Müslümanları hedef alan çirkin karikatürleriyle tanınan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak dergide alçak bir karikatüre yer verdi. Erdoğan'a yapılan saldırı dünya basınında yer alırken, ülkede de taraflı tarafsız herkes tarafından eleştirildi.

Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yaptıkları paylaşımlar ile dergiye tepkilerini dile getirdi.

"TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE YOK OLACAKLAR"

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En galiz küfürleri mizah, alçakça provokasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifade özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar. Hakaret acizlerin silahıdır. Cumhurbaşkanımız Ümmetin sesi, mazlumun nefesidir" ifadelerine yer verdi.

"MİZAH DEĞİL TERBİYESİZLİKTİR"

Çavuşoğlu'ndan sonra Bakan Albayrak da bir paylaşımda bulundu ve "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo'nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir!" dedi.

BAKAN YARDIMCISI FRANSIZCA KÜFÜRLER ETTİ

Derginin çirkin karikatürünü eleştirenlerden biri de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam oldu. Çam sosyal medya hesabından yaptığı Fransızca paylaşımda, "Siz p........, siz o...... ç......." ifadelerine yer verdi.