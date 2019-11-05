05.11.2019 14:38

Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Hedefimiz; 2023 sonuna kadar model fabrika sayımızı 14'e çıkarmaktır"

Verimlilik Temalı Kısa Film ve Fikir Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede," İşletmelerimizin her birini verimlilik konusundaki gelişimi ülkemizin rekabet gücüne güç katacaktır. Bu prje kapsamında Ankara ve Bursa model fabrika kurulumu tamamlanıp hizmete girmiştir. Hedefimiz; 2023 sonuna kadar model fabrika sayımızı 14'e çıkarmaktır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2019 Verimlilik temalı kısa film ve fikir yarışmasında dereceye giren isimlere, düzenlenen törenle ödülleri verildi. 2019 verimlilik temalı fikir ve kısa film yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Yağmuru Biriktir, Toprağa Hayat Ver İsimli kısa filmi ile 9 sınıf öğrencisi Mehmet Çidem üçüncü, 'Engelli insanlar' kısa filmiyle 10'uncu sınıf öğrencisi Pelin Yaşar ikinci, ' Önemli Olan Doğru Kullanmak' isimli kısa filmiyle 11'inci sınıf öğrencisi Meltem Korkmaz, birinci oldu.

Fikir temalı yarışmada ise Ortaokul kategorisinde üçüncülük 'Fabrika Dumanından Mürekkebe' fikriyle Yağmur Kara'nın İkincilik; 'Çevreye Duyarlı ve Verimli Doğal Soğutma Sitemi 'fikriyle 7'nci sınıf öğrencisi Arda Derici'nin, birincilik ; 'Sanal Gerçeklikle Rehberlik' isimli fikriyle 7'nci sınıf öğrencisi Ahmet Yusuf Altınnur'un oldu.

Lise kategorisinde ise; 'TOH- Ek Tohumları Toprakla Buluştur' projesiyle 9 'uncu sınıf öğrencisi Bilge Kevser Parıltı üçüncü, 'Tüneler İçin Yeni Nesil Fiber Optik Aydınlatma Tasarımı' projesiyle 9'uncu sınıf öğrencisi Fatma Betül Şahin ikinci, 'Bukalemun Çatılar ' projesiyle 11'inci sınıf öğrencisi Emirhan Arabacı birinci oldu. Verimlilik Proje ödülleri de programda dereceye giren küçük orta ve büyük işletme sahiplerine takdim edildi.

"Hedefimiz; 2023 sonuna kadar model fabrika sayımızı 14'e çıkarmaktır"

Ülkemizde sanayi teknolojik yeterlilik düzeyinin yükseltilmesi, verimlilik ve rekabet gücünün yükseltilmesi çalışmalarının finansal destek programlarıyla sınırlı olmadığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede,"Ülkemizde işletmelerin çok büyük bir kısmını oluşturan KOBİ'lerde istihdam edilen kişilerin ve yöneticilerin, yetkinliklerinin iyileştirilmesi, yalın üretim ve kaynak verimliliğinin artırılması noktasında da önemli çalışmalarımız var. Yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri bunlardan biri. Model Fabrikalar projesi yine bunlardan biridir. İşletmelerimizin her birini verimlilik konusundaki gelişimi ülkemizin rekabet gücüne güç katacaktır. Bu proje kapsamında Ankara ve Bursa model fabrika kurulumu tamamlanıp hizmete girmiştir. Hedefimiz; 2023 sonuna kadar model fabrika sayımızı 14'e çıkarmaktır. Bakanlığımızın sanayi 4. 0 çerçevesinde katile, nitelikli istidam ve verimliliği artırma noktasında sahada yürüttüğü önemli çalışmalardan biri de inovasyon projesidir.

2020 sonuna kadar yenilik merkezlerinden 3 tanesini de faaliyete geçirmiş olacağız. Bakanlığımız işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında bu güne kadar 12 farklı sektöre yönelik kaynak verimliliği hazırlamıştır. Ülkemizde verimlik alanında iyileştirme yapmamız gereken alanlardan biri de; sanayide birim ürün başına kullanılan enerji miktarının gelişmiş ülkelerle kıyasla fazla olması, sanayide enerji verimliliğinin düşüklüğüdür. Bakanlığımız tarafından KOBİ'lerde enerji verimli motorlarının teşvik edilmesi projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında uygulanan teknik yardım ve finansal teşvik mekanizmaları ile 640 bin megavat saat doğrudan enerji tasarrufu değerlendirmesine ulaşılması hedeflenmektedir" dedi.

Kaynak: İHA