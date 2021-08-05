Bakan Yardımcısı Birpınar, Seydikemer'deki Yangın Bölgesinde
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Bakan Yardımcısı Birpınar, Seydikemer'deki Yangın Bölgesinde

Bakan Yardımcısı Birpınar, Seydikemer'deki Yangın Bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak Seydikemer'de orman yangını alanında incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak Seydikemer'de orman yangını alanında incelemelerde bulundu.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz yangını söndürmek için verilen mücadeleyi ve yangının hangi aşamada olduğu hakkında Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar ve Muğla İl ve Orman Müdürü Barış Saylak'a bilgi verdi.

Muğla'da 1 haftadır süren orman yangınlarını yerinde incelemek amacıyla Muğla'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Seydikemer'e de gelerek yangının son durumu hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ı Bayır Mahallesindeki Koordinasyon merkezinde Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz karşıladı.

Seydikemer'in Çökek Mahallesi'nde devam eden, yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın tam olarak henüz kontrol altına alınamazken bölgede bulunan ekiplerin mücadelesi gündüz helikopter desteği de verilerek devam ediyor. Havanın kararmasıyla alevlerle yüz yüze çarpışan yangın söndürme ekiplerine gönüllü vatandaşlar canlarını siper ederek destek sağlıyor.

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'a yangınla ilgili verdiği bilgiden Seydikemer'deki dayanışmanın adeta seferberlik şeklinde sürdüğünü kaydetti. Rüzgarın söndürme ve soğutma çalışmalarını olumsuz etkilediğini kaydeden Başkan Otgöz, Çökek'teki yangına ilçe belediyelerinde de destek ekiplerinin yardım gönderdiğini dile getirdi. - MUĞLA

Bakan Yardımcısı Birpınar, Seydikemer'deki Yangın Bölgesinde
Bakan Yardımcısı Birpınar, Seydikemer'deki Yangın Bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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