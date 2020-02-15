Bakan Yardımcısı Bağlı, Başkan Kuş'u ziyaret etti

15.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:25

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Selim Bağlı, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'u yeni hizmet binasında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar ve yapılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Selim Bağlı, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'u yeni hizmet binasında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar ve yapılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Eyyübiye Belediyesinin tasarruf hamlesi yaparak tüm birimleri tek çatı altında topladığı ve geçtiğimiz günlerde faaliyete açtığı yeni hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, belediyenin çalışmaları ve yapılacak projeler konuşuldu.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı,"Kendisini ziyaret etme fırsatımız oldu. Öncelik ile yeni mekanı Allah hayırlı uğurlu etsin. Başkan Kuş bilgisi ile becerisi ile daha fazlasını hak eden bir dava arkadaşımız. Ben kendinse de buradaki arkadaşlara da sık sık diyorum, bizim aramızdaki dostluk, Belediye Başkanı, Bakan yardımcısı değil. Beni bir arkadaşınız olarak görün. Ne emirleri istekleri olursa kendilerine hizmet etmeye dolayısı ile memleketimize hemşerilerimize hizmet etmeye varız inşallah. Başkanımızı iyi gördüm. Yeni mekanda daha etkili hizmetler sunacağından inancım tamdır. Bu nazik karşılama için kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kuş," Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Sayın Selim Bağlı bizleri ziyarete geldiler. Bu ziyaretleri için kendilerine şükranlarımı iletmek istiyorum. Tabi bu ziyaret esnasında Eyyübiye ile ilgili sıkıntıları kendilerine ifade ettik. Bu noktada Ankara ayağında kendilerinden gerek Eyyübiye halkına her noktada katkı sunacaklarını ifade ettiler. Bu 10 aylık görev süremiz içerisinde sağ olsunlar Ankara ayağında çok ciddi desteklerde bulundular. Ben kendisine şükranlarımı ifade ediyorum. Hoş gelmişler şeref vermişler" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA