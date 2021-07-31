Bakan yardımcıları İnce ve Işıkgece, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
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Bakan yardımcıları İnce ve Işıkgece, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu.

İnce, Aydıncık ilçesindeki incelemelerinin ardından, Silifke ilçesinde 2 gün önce çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden orman yangınından etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Gülnar ilçesi sınırındaki ormanlık alana yayılan yangın bölgesine de giden İnce, çalışmalar hakkında Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman'dan bilgi aldı.

Ekiplerle ve vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Yardımcısı İnce'ye Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Işıkgece de Aydıncık ilçesinden sonra incelemelerde bulunmak üzere geldiği Silifke'de, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Jandarma Komando Koruma Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı'nın ve kurum müdürlerinin eşlik ettiği Işıkgece, orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu ve bilgi aldı.

Silifke'de 29 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Bakan yardımcıları İnce ve Işıkgece, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
Bakan yardımcıları İnce ve Işıkgece, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
Bakan yardımcıları İnce ve Işıkgece, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
Bakan yardımcıları İnce ve Işıkgece, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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