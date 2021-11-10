Bakan yardımcıları Çataklı ve Varank, Malatya'da binanın çökmesiyle yaralananları ziyaret etti

MALATYA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılanlara hastanede ziyarette bulundu.

Çataklı ve Varank ile Vali Aydın Baruş ve AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan yaralılarla görüştü.

Ziyaret ettikleri 5 yaralıya geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, doktorlardan yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Baruş, "İnönü Caddesi'nde çöken binanın enkazında kurtarma çalışmaları sona erdi. Çok şükür hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 13 vatandaşımızdan 8'i taburcu oldu, 5'inin tedavileri devam ediyor ve hayati tehlikeleri yok. Geçmiş olsun Malatya." ifadelerini kullandı.

Öznur Çalık ise "AFAD, itfaiye, UMKE, STK'lerimiz, belediyelerimiz ve tüm hemşehrilerimizin birlik, beraberlik ve dayanışması bir kez daha takdire şayandı. Allah razı olsun herkesten." dedi.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle dün çökme meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.