Bakan Varank ve Bilal Erdoğan, Gaziantep'te nikah şahitliği yaptı
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Bakan Varank ve Bilal Erdoğan, Gaziantep'te nikah şahitliği yaptı

Bakan Varank ve Bilal Erdoğan, Gaziantep'te nikah şahitliği yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gaziantep'te dünyaevine giren İsmail İnal ile Büşra Demiral'ın nikah şahitliğini yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gaziantep'te dünyaevine giren İsmail İnal ile Büşra Demiral'ın nikah şahitliğini yaptı.

Gaziantep'e yapımı tamamlanan 8 projenin açılışı için gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programların ardından İsmail İnal ile Büşra Demiral'ın düğüne katıldı. Büyükşehir Belediye Erikçe Mutfak Sanatları Merkezinde düzenlenen nikaha Bakan Varank'ın yanı sıra, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kalyoncu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikahını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydırırken, genç çiftin şahitliğini ise Bakan Mustafa Varank, Bilal Erdoğan, Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cemal Kalyoncu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Ziyahattin Karaaslan yaptı.

Nikah akdinin ardından evlilik cüzdanını Bakan Mustafa Varank gelin Büşra Demiral'a verdi. Bakan Varank, cüzdanı verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 çocuk sözünü hatırlattı.

Siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı düğün ünlü sanatçı Mustafa Ceceli'nin şarkıları ile devam etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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