Bakan Varank teknoloji ve inovasyon içeren ürünleri inceledi

17.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:05

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'na katıldı. Bakan Varank, konferans kapsamında kurulan stantlarda teknoloji ve inovasyon alanında geliştirilen ürünleri inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'na katıldı. Konferans programının ardından Türkiye'deki İngiliz yatırımcılarla basına kapalı olarak yuvarlak masa toplantısı gerçekleştiren Varank, sonrasında ise stantlarda teknoloji ve inovasyon alanında geliştirilen ürünleri inceledi. Alınan bilgilere göre toplantı da Brexit süreci sonrası olası ticaret anlaşmaları, Türkiye'de yabancı yatırımcılar için sunulan fırsatlar gibi konular ele alındı.

Bakan Varank katılımcılarla fotoğraf çekiminin ardından konferanstan ayrıldı.

(Murat Ergin - Uğur Çetin/İHA)

Kaynak: İHA