KARABÜK (Habermetre) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Karabük'te BAKKA desteği ile hayata geçirilen ve toplam değeri 17, 5 milyon lira olan 9 tesisin açılışını yaptı. Bakan Varank, Karabük Belediyesi tarafından hayata geçirilen Piroliz Tesisinin Türkiye'ye örnek projelerden biri olduğunu belirtti, Karabük Belediyesi Bilim ve İnovasyon Merkezine destek sözü verdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin belediyecilikte ilerlemesinin Avrupa'da çoğu ülkelerden çok daha ileri safhada olduğuna dikkat çekerek; "Üç dönemdir Karabük'te Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Hükümetle işbirliği halinde bu günlere kadar geldik. Karabük'te olmayacak hizmetlere imza attık. En iyi yapmış olduğumuz işlerden bir tanesi de, Karabük merkezindeki hurdacılarımızı şehir merkezinin dışına çıkartmak oldu. Bu çalışmalarımızda her zaman hükümetimizin desteklerini gördük. 12 yıldır AB Yerel Yönetimler Meclis üyesiyim. Türkiye'nin belediyecilikteki ilerlemesinin, Avrupa'da çoğu ülkeden çok daha ileri safhada olduğunu da gözlemlemekteyim. Piroliz tesisimizin proje bedeli 3 milyon 288 bin lira. Projemizi hazırlayanlara ve destek verenlere yapanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Karabük programı kapsamında Karabük Belediyesi'ni de ziyaret etti. Bakan Varank, ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin belediye tarafından yapımına başlanılan Bilim ve İnovasyon Merkezi'ne destek talebine duyarsız kalmadı. Varank; "TÜBİTAK'taki arkadaşlarımıza projeyi incelettirelim, yapılması gereken değişiklikler varsa yapalım ve bizde elimizden gelen katkıyı sunalım" dedi.

Kullandığınız browser video görüntülemeyi desteklemiyor. Bakan Varank'tan Bilim ve İnovasyon Merkezine Destek Sözü

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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