BAKAN VARANK TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI'NI İZLEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlerimizin kabiliyetleriyle beraber su altında sondaj gemilerimizin kullandığı robotik sistemlerin tamamını biz bundan sonra yerli ve milli olarak geliştirebiliriz, diyoruz. Çünkü gençlerimizde bu kabiliyet var, mühendislerimizde, firmalarımızda bu kabiliyetler var. Biz de mavi vatanımızı inşallah onlara teslim edeceğiz, onlar da bu ülkeye en güzel şekilde hizmet edecekler dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Teknik Üniversitesi olimpik havuzunda lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri arasında düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı izledi. Öğrencilerle tek tek sohbet eden ve çalışmalarını inceleyen Bakan Varank, geliştirilen cihazların havuzda yüzdürülmesini de takip etti.

Bakan Varank daha sonra açıklamalarda bulunarak, TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarıyla devam ettiğine dikkat çekti. Varank, Eylül ayı teknoloji ayı. TEKNOFEST'i hem teknoloji yarışmalarıyla inşallah 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak teknoloji gösterileriyle, teknoloji şovlarıyla, yerli ve milli ürettiğimiz ürünlerin sergilemesiyle Türkiye'ye kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Şu anda da TEKNOFEST kapsamında yapılan liseler arası insansız su altı sistemleri yarışmasındayız. Burada Türkiye'nin her tarafından yarışmaya katılan gençlerimiz kendi tasarladıkları su altı araçlarıyla yarışıyorlar. Oldukça zor görevleri var. Manuel görevlerden sonra otonom bir şekilde su altı araçları suyun içerisine bırakıp, suya yerleştirilen kale içinde geçmeleri gerekiyor. Lise seviyesindeki gençlerimiz için zorlu ve ileri teknoloji geliştiren bir alandan bahsediyoruz. Bizim TEKNOFEST'teki teknoloji yarışlarını düzenlememizin aslında sebebi geleceğin teknolojilerine çocuklarımızı, gençlerimizi hazırlayabilmek. Gelecekten trend olacak, dünyada etki oluşturacak teknoloji alanlarına şimdiden onları hazırlamak. Biz şunu görüyoruz ki, gençlerimiz zaten bu işlere hazır. Biraz önce Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin takımı bu sene ilk defa yarışmaya katılmasına rağmen çok başarılı bir şekilde otonom görevini gerçekleştirdi. Yetmedi ben oyunun kuralını değiştirdim, kalenin yerini havuzun içerisinde değiştirdik. Araçları onu da başarıyla geçti. Gerçekten gençlerimizin, hele ki lise öğrencilerimizin bu işlerle ilgileniyor olması, geleceğimiz adına umut verici dedi.

BİZDE MAVİ VATANIMIZI İNŞALLAH ONLARA TESLİM EDECEĞİZ

Mustafa Varank, Her sene yarışmaya katılanların sayısı artıyor. Birkaç yıldır yarışmaya gelen takımların kendilerini geliştirdiklerini de görebiliyoruz. Geleceğin teknolojileri diyoruz; biliyorsunuz su altı sistemleri mavi vatan açısından çok önemli. Gerek petrol ve gaz arama gemilerimiz gerekse sondaj gemilerimiz aslında su altı sistemlerini kullanıyorlar. Su altında sistemlerle eğer siz gazı çıkarmak istiyorsanız bu tip otonom araçlara da ihtiyacınız var. Bu tip insansız su altı sistemlerine, robot sistemlere ihtiyacınız var. İşte gelecekte bu işleri bu gençler yapacaklar. Hali hazırda sondaj gemilerimiz yerli firmalarımızın geliştirdiği su altı sistemlerini kullanıyor ama bunun yanında yurtdışından ithal edilen sistemlerde kullanıyorlar. Ama buradaki gençlerimizin kabiliyetleriyle beraber su altında sondaj gemilerimizin kullandığı robotik sistemlerin tamamını biz bundan sonra yerli ve milli olarak geliştirebiliriz diyoruz. Çünkü gençlerimizde bu kabiliyet var, mühendislerimizde, firmalarımızda bu kabiliyetler var. Biz de mavi vatanımızı inşallah onlara teslim edeceğiz, onlar da bu ülkeye en güzel şekilde hizmet edecekler şeklinde konuştu.