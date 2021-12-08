Bakan Varank, eşinin doğum haberini TBMM'de bütçe görüşmesinde aldı - Haberler
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Bakan Varank, eşinin doğum haberini TBMM'de bütçe görüşmesinde aldı

Bakan Varank, eşinin doğum haberini TBMM'de bütçe görüşmesinde aldı
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında 3'üncü kez baba olduğu haberini aldı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tbmm Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında 3'üncü kez baba olduğu haberini aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan Varank, genel kurulda görüşmeler sürerken eşinin hastanede doğum yaptığı haberini aldı. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, 3'üncü kez baba olan Bakan Varank'ı kürsüden kutladı. Partilerin grup başkan vekilleri de sırayla söz alarak Varank'ı tebrik etti. Daha sonra oturuma yarım saat ara verildi. Bakan Varank da eşi Esra Varank ve kızını görmek için hastaneye geçti. Bakan Varank, daha sonra tekrar TBMM'ye dönerek bakanlığının bütçe görüşmelerine katıldı.Mustafa Varank ve eşi Esra Varank'ın 14 yaşında Elif Reyyan, 5 yaşında İlhan Yahya isminde çocukları bulunuyor.

Haber : Nursima ÖZONUR/ANKARA,


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Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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