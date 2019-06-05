Bakan Varank, Beyaz Masa'da çağrılara yanıt verdi, vatandaşla bayramlaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da bayram turu yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa 153 Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Varank, gelen çağrılara yanıt verdi, vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramı nöbetteki Beyaz Masa çalışanlarıyla birlikte kutlayan Bakan Varank, "İstanbul'a hizmete devam etmek istiyoruz" dedi.

Bakan Varank, bayramda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde kurulan Beyaz Masa 153 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Bahçelievler Yenibosna'daki çağrı merkezinde personelin bayramını kutlayan Varank, çalışanlara baklava ikram etti. Varank, çağrı merkezinin amacının 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımız gerek çağrı, gerek sosyal medya vasıtasıyla buraya ulaşarak her türlü dertlerini, temennilerini, dilek ve isteklerini ulaştırabiliyorlar. Günde ortalama 65 bin İstanbulluya hizmet veren bir mekan" diye konuştu.

Çağrı merkezi çalışanlarının fedakar bir şekilde bayram günü nöbet tuttuklarını anlatan Bakan Varank, "İstanbul konforlu bir bayram geçirsin diye görevlerinin başındalar, çağrıları alıyorlar. Böyle güzel hizmetlerle İstanbul'a hizmete devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ayda 1 milyon çağrı

Varank, çay toplamaya giden ve İstanbul'da yaşayan Rizeli bir vatandaşın çağrısına da yanıt verdi. Beyaz Masa'yı arayan

Hüseyin isimli vatandaşın bayramını kutlayan Varank, "Seçime döneceksin ama değil mi?" sorusuna "Tabii ki, seçime buradayız" yanıtını aldı. Varank, çay fiyatlarından memnun olduğunu ifade eden vatandaşın ailesine de selam söylemesini istedi.

Ziyarette İBB Halkla İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz, Varank'a çalışmaları hakkında bilgi verirken, 2019 yılında aylık 1 milyonu aşan çağrı aldıklarını, 25'nci yılını kutlayan merkezin ilk olarak 6 personelle faaliyete başladığını söyledi.

Telsizden polislerin bayramını kutladı

Bakan Varank'ın Ramazan Bayramı'ndaki bir diğer durağı, Fatih'teki Şehremini Polis Merkez Amirliği oldu. Burada polislerle bir araya gelen Varank, emniyet personelinin bayramını kutlayarak, amirliğin komuta merkezinde incelemelerde bulundu. Varank, telsizden görevdeki polislere seslenerek, "İstanbul'da bu bayram gününde görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Onların sayesinde İstanbul'da huzurlu bir bayram geçiriyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Varank ayrıca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte Üsküdar'da bulunan Trabzon Şalpazarı İlçesi Çamlıca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret ederek, burada keşkek şölenine katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türmen'in de katıldığı şölende dernek mensuplarıyla bayramlaşan iki bakan, katılımcılara keşkek ikram etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA