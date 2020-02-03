Bakan Turhan: "Yükümüzün ağırlığının farkında, sorumluluğumuzun bilincinde olarak hareket edersek...
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Bakan Turhan: "Yükümüzün ağırlığının farkında, sorumluluğumuzun bilincinde olarak hareket edersek...

İstiklal Marşı'nın okunması Toplantıya katılan katılımcılardan detaylar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.

03.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:53
Bakan Turhan:

İstiklal Marşı'nın okunması

Toplantıya katılan katılımcılardan detaylar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'nda konuştu. (5)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Turhan: "Yükümüzün ağırlığının farkında, sorumluluğumuzun bilincinde olarak hareket edersek...
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