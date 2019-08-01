Bakan Turhan, Trabzon'da tartışılan bulvar projesini inceledi



ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon'da, şehir içi ulaşımın rahatlaması amacıyla Kanuni Bulvarı projesi kapsamında doğal sit alanı Boztepe'de ormanlık alanda başlatılan ve tepkilere neden olan yol ve tünel inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Turhan, "Projemiz tamamlandığında göreceksiniz Trabzonumuza yakışan ve en iyi şekilde hizmet verecek olan hayatı kolaylaştıran çok güzel bir ulaşım altyapısı olacak. Biraz sabır ve verilen rahatsızlıklara biraz tahammül bekliyoruz" dedi.

Trabzon'a gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Boztepe mevkiinde Kanuni Bulvarı projesi kapsamında yapımı süren yol ve tünel inşaatında incelemelerde bulundu. Son günlerde medyaya yansıyan projenin bazı kesimlerde Trabzon'un görsel güzelliklerinde oluşturduğu çirkinliklerden bahsedildiğini hatırlatan Bakan Turhan, "Bu tabi herkesin kendi bakış açısı olabilir. Biz geçmişte bu bölgede Karadeniz Sahil Yolu'nu yaptık. Yapım çalışmaları sırasında bu tür büyük projeleri hepiniz bildiği gibi bazı çevreye ve ulaşım hizmetlerinde insanların sosyal ve ekonomik yaşantısında bazı eksiklikler demeyelim de sıkıntılar vermiş olabilir. Ama bunlar geçici sıkıntılardı. Geçici olan insanımızın hayatındaki etkileridir. Projemiz tamamlandığında göreceksiniz Trabzonumuza yakışan Trabzonumuza en iyi şekilde hizmet verecek olan Trabzonlumuzun hayatına dokunan hayatını kolaylaştıran çok güzel bir ulaşım altyapısı projesi olacaktır. Biraz sabır ve verilen rahatsızlıklara biraz tahammül sizlerden bekliyoruz. Bu proje bittiğinde Trabzonumuzun ana ulaşım akslarına önemli bir proje daha bir hizmet daha eklenmiş olacak" dedi.

KANUNİ BULVARI PROJESİ

Trabzon'da, kent trafiğini rahatlatması beklenen 28 kilometre uzunluğundaki, 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprüden oluşacak olan Kanuni Bulvarı projesinin çalışmaları sürüyor. Karadeniz Sahil Yolu'nun Yıldızlı mevkisinden başlayarak Trabzon- Maçka yolu Gözalan mevkisinde sona erecek ve yaklaşık 2 milyara mal olacak projenin, 2020'de tamamlanması bekleniliyor. Yürütülen çalışmalarla yaklaşık 11 kilometrelik kısmı tamamlanıp trafiğe açılan projeyle, kent trafiği yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Boztepe sırtlarında yapımı süren tünel, yaklaşık 70 metre yüksekliğinde viyadükle bağlanarak kentin batı ile doğu yönüne de ulaşım ağı sağlanacak.

Proje kapsamında kentin önemli seyir teraslarından biri olan ve 2017 yılında 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen Boztepe'de ormanlık alanda başlatılan yol ve tünel inşaatı çalışmaları tepkilere neden olmuştu. Kent sakinleri, bazı akademisyenler ve şehir plancıları, viyadükle bağlanması planlanan tünel ve yol çalışmalarının ağaçlarla kaplı tepenin görünümünü bozduğu, kent siluetine zarar verdiğini öne sürerek çalışmaların durdurulmasını istemişti.



Kaynak: DHA

- Trabzon