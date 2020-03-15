Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi - Haber
Mehmet Cahit Turhan, Samsun, Çorum, Güncel

Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımına devam eden projeleri inceledi.

15.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:11
Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımına devam eden projeleri inceledi.

Ulaştırma ve Alt Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun'un Ladik ve Havza ilçelerinde sürdürülen karayolu yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Vezirköprü ilçesine geçen Bakan Turhan, ilçe girişinde kurban kesilerek karşılandı. Havza ile Vezirköprü ilçeleri arasındaki bölünmüş yol çalışmalarının sonuna gelindiğini belirten Bakan Turhan, "Havza'dan başlayıp Gerede'de biten bu koridor İsmetpaşa, Karabük, Kastamonu, Taşköprü ilçeleri ile Sinop'un Boyabat, Durağan ilçesi ile Samsun'un Vezirköprü'yü kapsıyor. Durağan'a kadar batı istikameti yapıldı. Şimdi de Havza ile Vezirköprü arasındaki çalışmaları başlatacağız. Ardından proje çalışmaları devam eden Vezirköprü ile Durağan arasındaki kesimi de proje çalışmaları bittikten sonra bölünmüş yol olarak hizmete alacağız" dedi. 

ÇORUM'A GEÇTİ

Çorum'a hareket eden Bakan Turhan, Osmancık - Merzifon Yolu Badal Tüneli ve Kırkdilim tünel şantiyesini ziyaret etti. Bakan Turhan, 1996 yılında yüklenici firmanın temelini attığı fakat 2002 yılında yapımı durdurulan havaalanı inşaatının bulunduğu bölgede incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak'tan bilgi aldı. 


- Kara

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Haber
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi Haber
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti Haber
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Haber
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45...
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra gelen ilk paylaşım
Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra gelen ilk paylaşım
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok
Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Berat Albayrak İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Hadise Hande Soral Şeyma Subaşı Burcu Kıratlı
Spor Berkay Şahin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Radamel Falcao Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran İtalya Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 18:06:17. #1.14#