Bakan Turhan: "İş ve kariyer sahibi olma fırsatını gençlerimizin ayağına getirmiş oluyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı. (1) Kaynak: AA Haberin Videosu: Bakan Turhan: "İş ve kariyer sahibi olma fırsatını gençlerimizin ayağına getirmiş oluyoruz"