Bakan Turhan: "İş ve kariyer sahibi olma fırsatını gençlerimizin ayağına getirmiş oluyoruz"
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Mehmet Cahit Turhan, Doğu Karadeniz, Güncel

Bakan Turhan: "İş ve kariyer sahibi olma fırsatını gençlerimizin ayağına getirmiş oluyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı.

10.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:11
Bakan Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı. (1)

Bakan Turhan: 'İş ve kariyer sahibi olma fırsatını gençlerimizin ayağına getirmiş oluyoruz'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Bakan Turhan: "İş ve kariyer sahibi olma fırsatını gençlerimizin ayağına getirmiş oluyoruz"

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