Bakan Taşlı Çocukların Bayramını Kutladı

DÜZCE(İHA) –Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Taşlı mesajında "23 Nisan milletimizin egemenliğinin ilan edildiği, halkın iradesinin temsil edilmesi için Türkiye Millet Meclisinin açıldığı tarihi bir gündür. Bu bayram Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarımıza verdiği değerin ve güvenin en büyük göstergesidir. Geleceğimizin emanetçileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum ayrıca bugünün dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE