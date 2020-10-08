Son dakika haberi | Bakan Soylu Yüksekova'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi
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Son dakika haberi | Bakan Soylu Yüksekova'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi

08.10.2020 22:10 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:40

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Bakan Soylu, ilk olarak beraberindeki heyetle birlikte Yüksekova'da yapılan beton ve bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt yolları yerinde inceleyerek, Vali Akbıyık ve Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Doğramacı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu daha sonra Cengiz Topel Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Bakan Soylu, Yüksekova ziyaretinin ardından Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan Ankara'ya gitti.

Bakan Soylu'ya ziyaretinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Tümen Komutanı Muammer Alper, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan eşlik etti.

(İHA)

Son dakika haberi | Bakan Soylu Yüksekova'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Son dakika haberi | Bakan Soylu Yüksekova'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Son dakika haberi | Bakan Soylu Yüksekova'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Son dakika haberi | Bakan Soylu Yüksekova'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Son dakika haberi | Bakan Soylu Yüksekova'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Son dakika haberi | Bakan Soylu Yüksekova'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Son dakika haberi | Bakan Soylu Yüksekova'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Son dakika haberi | Bakan Soylu Yüksekova'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Son dakika haberi | Bakan Soylu Yüksekova'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Son dakika haberi | Bakan Soylu Yüksekova'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Son dakika haberi | Bakan Soylu Yüksekova'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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